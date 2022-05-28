انت الان تتابع تفاصيل خبر الرابعة عشر تتحقق.. ريال مدريد يتوج بطلا لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه على لفيربول بهدف دون رد حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 28 مايو 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /700539/الرابعة-عشر-تتحقق-ريال-مدريد-يتوج-بطلا-لدوري-أبطال-أوروبا-بعد-فوزه-على-لفيربول-بهدف-دون-رد

توج فريق ريال مدريد بطلًا لدوري أبطال أوروبا بعد فوزه على فريق ليفربول بهدف مقابل لا شيئ ، في المباراة التي أقيمن بالعصامة الفرنسية باريس، وسط حضور جماهيري يقدر بـ 80 ألف مشجع.

دوت الخليج

وتقدم فينسيوس جينور لريال مدريد في الدقيقة 59، من عمر المبارة.

وانتهت أحداث المباراة الأول لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، بين فريقي ريال مدريد وليفربول، بالتعادل السلبي بين الفريقين، في المباراة التي تقام في العاصمة الفرنسية باريس، وسط حضور 80 ألف متفرج تقريبًا.

وشهدت أول نصف ساعة سيطرة واضحة لفريق ليفربول، الذي أضاع 3 فرصة محققة للتسجيل عن طريق محمد صلاح وساديو ماني، الذي سدد الكرة في القائم الأيمن لحارس فريق ريال مدريد في الدقيقة 20، في أخطر فرص اللقاء على الإطلاق، قبل أن يعود فريق ريال مدريد إلى المباراة في نهاية الشوط الأول، حيث سجل كريم بنزيما هدفًا في الدقيقة 45، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل.

وفي الشوط الثاني تألق كورتوا وتصدى لفرصة هدف محققة من محمد صلاح في الدقيقة 68 من عمر المباراة، إضافة إلى تصديه فيما بعد لمجموعة كبيرة من الفرصة المحققة لفريق ليفربول.

تشكيل ريال مدريد

وجاء تشكيل ريال مدريد لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا كالتالي:

حارس المرمى: كورتوا

خط الدفاع: داني كارفخال - ديفيد ألابا - إيدير ميليتاو - فريلاند ميندي.

خط الوسط: توني كروس - كاسيميرو - لوكا مودريتش.

خط الهجوم: فينسيوس جونيور - كريم بنزيما - فيدريكو فالفيردي.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء: لونين، ناتشو، هازارد، ماركو أسينسيو، مارسيلو، لوكاس فاسكيز، جاريث بيل، داني سيبايوس، رودريجو جوس، إيسكو، ماريانو دياز، كامافينجا.

تشكيل ليفربول لنهائي الأبطال

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا كالتالي:

- حراسة المرمى: أليسون بيكر.

- الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، فيرجيل فان دايك، إبراهيما كوناتي، أندرو روبيرتسون.

- خط الوسط: جوردن هندرسون، فابينيو، تياجو ألكانتارا.

- خط الهجوم: محمد صلاح، ساديو ماني، لويس دياز.

فيما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: كويمين كيليهر، جو جوميز، جويل ماتيب، كونستانتينوس تسيميكاس، جيمس ميلنر، نابي كيتا، فابينيو، أليكس أوكسليد تشامبرلين، هارفي إليوت، كورتيس جونز، تاكومي مينامينو، ديوجو جوتا، روبرتو فيرمينو.

تاريخ مواجهات ليفربول وريال مدريد التقى الفريقان في 6 مناسبات سابقة، كلها في دوري الأبطال، وتعتبر المباراة المقبلة هي السابعة، حيث فاز الريدز ثلاث مرات والريال في 3 مرات، نستعرضها فيما يلي: 2018 جمع نهائي دوري أبطال أوروبا نسخة 2018 ريال مدريد وليفربول، حيث فاز فريق ريال مدريد باللقاء وتوج باللقب، وكانت تلك آخر المواجهات بين الفريقين.

2014 كانت في دور المجموعات عام 2014، وفاز ريال مدريد على ملعبه "سانتياجو برنابيو" (1-0).

وعلى ملعب آنفيلد معقل ليفربول، فاز الفريق الملكي (3-0) بفضل كريستيانو رونالدو وبنزيما (هدفين). وفشل ليفربول وقتها في التأهل لدور الـ16 بالمسابقة.

2008 - 2009 استطاع ليفربول أن يحقق الفوز على ريال مدريد بنتيجة (5-0) في نتيجة مجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا بدور الـ16 موسم (2008-09).وتغلب الريدز تحت قيادة المدرب رافائيل بينيتيز على الريال ذهابًا بهدف نظيف في إسبانيا أحرزه يوسي بنعيون قبل 8 دقائق من نهاية المباراة.

كما ألحق ليفربول ب ريال مدريد أكبر هزيمة له في دوري الأبطال، بعد الفوزز بنتيجة 0-4.

نهائي باريس 1981 وكانت آخر هزيمة لريال مدريد في المباريات النهائية لدوري أبطال أوروبا، وهي المرة الوحيدة أيضًا التي يتفوق فيها فريق إنجليزي على ناد إسباني بتاريخ النهائيات، والتي أقيمت على ملعب حديقة الأمراء يوم 27 مايو 1981 أول مواجهة بين ريال مدريد وليفربول، ونجح الريدز في حصد ثالث ألقابه بالمسابقة.

وانتهت مباراة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين فريقي مانشيستر سيتي وريال مدريد، بفوز الأخير بنتيجة 1-3، ليصعد بهذه النتيجة ريال مدريد إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لملاقاة فريق ليفربول، بعد فوزه في مجموع لقائي الذهاب والعودة بنتيجة 5-6.

ونجح فريق ليفربول الإنجليزي، أمس الثلاثاء، في الصعود إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وذلك بعد فوزه على فريق فياريال الإسباني في مجموع اللقائين بنتيجة 2-5. حيث فاز في مباراة الذهاب بنتيجة 0-2 والعودة بنتيجة 2-3.

وتعد هذه هي المرة العاشرة التي يصل فيها الفريق الإنجليزي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، فاز خلالها 6 مرات كان آخرها عام 2019، عندما حقق اللقب على حساب فريق توتنهام الإنجليزي.