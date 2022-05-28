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القاهرة في السبت 28 مايو 2022 11:44 مساءً - محمد السيد - /700537/طارق-الشناوي-يعترض-على-تكريم-طارق-نور-عن-فيلم-صبي-من-الجنة-خد-جايزة-على-أكتر-حاجة-سيئة

أبدى الناقد الفني طارق الشناوي انزعاجه من فوز المخرج المصري طارق نور بجائزة أفضل سيناريو عن فيلم “صبي من الجنة” ضمن جوائز مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 75.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تعليق طارق الشناوي على فوز طارق صالح بجائزة الأفضل في مهرجان كان

وقال طارق الشناوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج الحكاية المذاع عبر قناة أم بي سي مصر: “فوز المخرج طارق نور دي لعبة سياسية، وهو خد جايزة على أكتر حاجة سيئة في الفيلم، المعظم كان متوقع فوزه ولكن أنا مكنتش متوقع انه ياخد على السيناريو”.

فيلم صبي من الجنة

وكان قد فاز المخرج المصري طارق صالح، وذلك عن فيلم "صبي من الجنة" والذي يخوض بطولته 3 ممثلين فلسطينيين الأصل وهم توفيق برهوم، محمد بكري، مكرم خوري.

ويشارك في بطولة الفيلم أيضا: “الممثل اللبناني فارس فارس، والممثل المصري عمرو مسعد، والسوري شروان حاجي، والتركي يونس البايرك، بالإضافة إلى الممثل التونسي مهدي دهبي.

قصة فيلم طارق صالح

ويدور فيلم طارق صالح الذي عرض ضمن أفلام مهرجان كان حول شاب ريفي يدعى آدم، يعمل والده كصياد سمك، ويتلقى الشاب منحة للدراسة في جامعة الأزهر، وخلال أول يوم دراسي له يلتقي الطلاب الجدد بالإمام الأكبر، ولكن فجأة يموت شيخ الأزهر أمام طلابه، لتبدأ معركة أخرى بين مساعديه ومعاونيه ليرثوا منصبه الذي يمثل أعلى سلطة دينية إسلامية "سُنية" في العالم.

مهرجان كان السينمائي 2022

يشار إلى أن الدورة الـ 75 من مهرجان كان السينمائي تعد بمثابة عودة قوية، بعد أن تم إلغاء المهرجان عام 2020، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حيث علقت إدارة المهرجان بروتوكولات الوقاية من فيروس كورونا، ولن يتطلب من المشاركين إجراء اختبارات طبية.

وكان قد بدء المهرجان من يوم الثلاثاء الموافق له 17 مايو، والتي استمرت على مدار أيام المهرجان حتى اليوم السبت الموافق له 28 من الشهر. نفسه.