متحدث الحكومة: مرحب بالاستثمارات في كل المجالات.. وإعلان وثيقة سياسة ملكية الدولة...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 مايو 2022 11:23 مساءً - قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن بعض المستثمرين يفضلون آلية تخصيص الأراضي للاستثمارات والمشروعات الصناعية بحق الانتفاع لفترة طويلة، والبعض الآخر يفضل آلية تملك الأراضي على أساس قيمة المرافق فقط.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء السبت، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أكد خلال لقائه بمجموعة من المستثمرين الإماراتيين، اليوم، أن الحساب فيما يخص الملكية بعض المناطق والمشروعات، يكون على قيمة المرافق وليس الأرض.

وأشار إلى أن إقامة المستثمر لمشروعه ودفع ثمن المرافق التي استثمرت فيها الدولة فقط، أهم كثيرًا من المغالاة في ثمن الأرض، موضحًا أن ثمن الأرض في حد ذاته لا يسوي شيئًا، في مقابل استثمارات جديدة تأتي وتفتح فرص عمل ومجالات أمام الشباب.

وأوضح متحدث الوزراء، أن المشروع الجديد يسد حاجة السوق المحلي، ويساهم في التوسع بعملية التصدير وتوفير عملة صعبة، مؤكدًا أن الباب مفتوح في مصر أمام الاستثمارات في مختلف القطاعات، بدون موانع صادرة الآن أو سابقًا.

وأكد أن «كل الاستثمارات مرحب بها في كل المجالات»، مشيرًا إلى الإعلان عن وثيقة سياسة ملكية الدولة، خلال أيام، خاصة أنها تفتح الباب أمام مزيد من تشجيع الاستثمار الأجنبي ليأتي إلى مصر، لأن الدولة ستتخارج من بعض القطاعات بشكل تدريجي، وأخرى بشكل فوري.

وكشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن آليتين لتخصيص الأراضي للاستثمارات والمشروعات الصناعية، وذلك خلال لقائه اليوم بـ30 مستثمرا من كبار المستثمرين الإماراتيين على هامش زيارته الرسمية التي يجريها للعاصمة الإماراتية أبو ظبي اليوم.

وقال رئيس الوزراء، خلال اللقاء، إن هناك بديلين، الأول هو حق الانتفاع لفترة طويلة، والثاني تملك الأراضي على أساس قيمة المرافق فقط، مشيراً إلى أنه سيُصدر خلال أيام قرار بشأن قيمة الأراضي الصناعية بجميع المناطق الجغرافية بشكل محدد.