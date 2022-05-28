نادر سعد: الرخصة الذهبية مفتوحة لكل أنواع الاستثمار العربي والأجنبي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 مايو 2022 11:23 مساءً - قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المستثمرين في الإمارات، يتابعون جيدًا ما يحدث في مصر، واستمعوا بلا استثناء إلى حديث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر العالمي لإعلان خطة الحكومة لمواجهة الأزمة الاقتصادية.

وأضاف سعد، خلال تصريحات تليفزيونية، مساء السبت، أن المستثمرين أشادوا بالنقاط المطروحة وأبرزها الوصول بنسبة مساهمة القطاع الخاص إلى 65%، وبما ذكره رئيس الوزراء اليوم ومنذ أسبوعين عن الرخصة الذهبية للمشروعات.

وأشار السفير نادر سعد، إلى أن الشركات الإماراتية كانت لها استفسارات خلال اجتماع اليوم أكثر من الملاحظات، متابعًا: "تتحدث عن مشروعاتها الحالية وتتعهد بإقامة مشروعات إضافية، وهو دليل على أن تلك المجموعة من المستثمرين يثقون في الاقتصاد المصري".

وأكد متحدث الوزراء أن الرخصة الذهبية مفتوحة لكل أنواع الاستثمار العربي والأجنبي، موضحًا أنها تصدر عن رئيس الوزراء، ويمنح المستثمر بمجرد إصدارها موافقات كل الجهات الموجودة، دون اضطرار لإرسال شخص لكل جهة.

وذكر متحدث الوزراء أن الدراسات الحديثة أفادت بأن الضرائب مهمة للمستثمر لكنها ليست بأهمية حصوله على إجراءات يسيرة، تفرق كثيرًا أكثر من الضرائب، قائلًا إن المستثمر يبحث عن ضمان سير الإجراءات بيسر وعدم تعطل الموانئ أو مواجهة معوقات بيروقراطية، ولا يحتاج أن يُغرى بإعفاءات ضريبية.