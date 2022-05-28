محافظ أسوان: السكة الحديد تعدل موعد أحد القطارات لنقل مراقبى الامتحانات

جدة - نرمين السيد - وجه أشرف عطية محافظ أسوان بالتنسيق مع الهيئة العامة لسكك حديد مصر ونقابة المعلمين، من أجل تعديل مواعيد قيام أحد القطارات لنقل المراقبين والمشرفين على الامتحانات فى التوقيتات المناسبة، وذلك حرصا من المحافظة بتقديم كافة التسهيلات الممكنة أمام الطلاب والمراقبين لضمان سير امتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة.





وقال بيان صحفى صادر عن محافظة أسوان اليوم، أنه بناءا على توجيهات المحافظ قام نائبه أحمد شعبان نائب محافظ أسوان بمخاطبة المهندس مصطفى أبو المكارم رئيس الهيئة بتعديل مواعيد قيام القطار رقم 753 مسافات قصيرة " أسوان / إدفو " إلى الساعة 5.55 صباحا بدلا من الساعة 6.10 صباحا اعتبارا من اليوم السبت تواكبا مع انطلاق إمتحانات الدبلومات الفنية حيث استجابت الهيئة لهذا المطلب الذى يخدم الصالح العام، لافتا إلى أن هذا المطلب جاء بعد التنسيق المسبق مع نقيب المعلمين بأسوان ياسين عبد الصبور ومديرية التربية والتعليم لتجنب أى تأخير فى بدء ونهاية امتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة داخل مدن ومراكز المحافظة التى تعتبر من المحافظات الطولية.

وفى السياق ذاته أوضح عبد الكريم لطفى مدير عام التربية والتعليم بأن المديرية أكملت استعداداتها لامتحانات الدبلومات الفنية "دور أول" للعام الدراسى 2022/2021، والتى انطلقت اليوم السبت الموافق 28 مايو، وتنتهى الخميس 9 يونيو المقبل، طبقا للجداول المعتمدة والمعلنة من قبل الوزارة، مؤكدا على أنه تم تجهيز المقار الإمتحانية والاستراحات وإمدادها بكافة الأجهزة والمستلزمات.

يذكر أن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الدبلومات الفنية هذا العام بلغ 17 ألفا و853 طالبا وطالبة " نظام 3 و5 سنوات"، موزعين داخل 81 لجنة على مستوى المديرية بواقع 37 لجنة صناعى بنظام 3 سنوات، و11 لجنة صناعى إعداد مهنى، بجانب لجنتين صناعى نظام 5 سنوات، ولجنة واحدة صناعى نظام الجدارات، و19 لجنة تجارى نظام 3 سنوات، بالإضافة إلى لجنتين تجارى نظام 5 سنوات، ولجنتين فندقى نظام 3 سنوات، ولجنة واحدة فندقى نظام 5 سنوات، فضلا عن 5 لجان زراعى نظام 3 سنوات، وأيضا لجنة واحدة تعليم مزدوج.. مشيرا إلى أن إجمالى عدد الاستراحات المخصصة للمنتدبين لأعمال الامتحانات بلغت 44 استراحة بواقع 35 استراحة رجال، و9 استراحات للسيدات تم إمدادها بكافة مستلزمات الإعاشة اللازمة.