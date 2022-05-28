متحدث الوزراء: زيادة الاستثمارات الإماراتية بمصر إلى 35 مليار دولار

جدة - نرمين السيد - وأضاف سعد، تعليقا على زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى إلى الإمارات العربية المتحدة، أن: "الهدف الرئيسى من الزيارة هو توقيع مبادرة الشراكة التكاملية فى المجال الصناعى بين الإمارات ومصر والأردن، حيث تم التوافق على تكامل الجهود العربية ودعم الشراكة المتكاملة بين الدول".

ونوه إلى أن الحكومة المصرية تعمل على تخفيف الآثار الناتجة عن الأزمات العالمية، مبينا فى الوقت نفسه أن أحد المستثمرين الإماراتيين ضاعف استثماراته فى مصر لتصل إلى مليار دولار.

وتطرق إلى أن هناك ثقة من المستثمرين فى قوة الاقتصاد المصرى.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، السفير نادر سعد، إلى أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى سيوقع غدا وثيقة مبادرة الشراكة فى المجال الصناعى بين الإمارات ومصر والأردن.

وأوضح سعد، أن هذه المبادرة نموذج مبتكر لكيفية مواجهة الأزمات وهذا ما أكد عليه الشيخ محمد بن زايد، خلال لقائه برئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ونظيره الأردنى الدكتور بشر الخصاونة، على أن الفترة المقبلة يجب أن تشهد المزيد من هذه المبادرات التى تأتى لمواجهة أزمة عالمية غير مسبوقة.

ونوه إلى أن المستثمرين الإماراتيين أشادوا بمساهمة القطاع الخاص فى الاستثمارات والمشروعات، مضيفا" أن كل شركة إماراتية تستثمر فى مصر تتعهد بضخ المزيد من الاستثمارات فيها".. لافتا إلى أن هذه الزيادة فى تمثل رسالة لأى مستثمر يرغب فى الاستثمار بمصر.

وحول الرخصة الذهبية للمستثمرين، قال: "إن الرخصة الذهبية مفتوحة لكل أنواع الاستثمارات سواء عربية أو أجنبية، مبينا أنه عندما يصل حجم الاستثمارات لأكثر من 100 مليون دولار يمكن أن يحصل المستثمر على الرخصة الذهبية التى تسهل إجراءات الاستثمار، كما تتيح الدولة المزيد من التيسيرات للمستثمرين فيما يتعلق بالحصول على تراخيص الأراضى، قائلا: "والباب مفتوح أمام جميع المستثمرين فى كل القطاعات والمجالات".