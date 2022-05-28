محافظ المنيا يتابع أعمال نقل القمامة من مصنع تدوير المخلفات للمدفن الصحى

جدة - نرمين السيد - أجرى أسامة القاضى محافظ المنيا، جولة تفقدية بمصنع تدوير المخلفات البلدية بمركز العدوة والمقام على مساحة 6 أفدنة، بقرية عطف حيدر، حيث شهد المحافظ أعمال نقل القمامة من المصنع الى المدفن الصحى والتى تقدر بحوالى 12 الف طن تقريبا.





وأكد المحافظ فى بيان اعلامى صدر عن المحافظة الاهتمام الشديد بدعم منظومة المخلفات الصلبة، وذلك فى ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتفعيلا لرؤية مصر 2030 وإستراتيجية التنمية المستدامة، وضمن تكليفات محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، بالاهتمام برفع كفاءة منظومة النظافة العامة من خلال رفع تراكمات القمامة وفقا للاشتراطات البيئية والصحية الأمنه. وكلف المحافظ - الذى رافقه خلال جولته، أحمد خلف رئيس مركز ومدينة العدوة- رئيس مركز ومدينة المنيا ورئيس مركز ومدينة مغاغة بدعم مركز العدوة بمعدات إضافية للمساهمة فى إنجاز أعمال نقل القمامة للمدفن الصحى فى أسرع وقت، وضمن التعاون والتنسيق بين الوحدات المحلية التسع، بهدف التخلص الأمن من المخلفات بطريقة صحية، وتقليل نسب التلوث والحد من انتشار الأمراض والأوبئة.

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