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القاهرة في السبت 28 مايو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /700531/8اجتماعات-للجنتى-الخطة-والنقل-بمجلس-النواب-بشأن-الموازنة-وأزمة-الصرف-بسوهاج

تشهد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب غدا الأحد مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى سالم، بشأن عدم توصيل خدمة مياه الشرب من محطة مياه طهطا الجديدة ببعض قرى ونجوع مركز طهطا بمحافظة سوهاج .

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كما تشهد أيضا استعراض مشروع الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي عن العام المالي 2022/2023. بحضور الدكتور/ محمد معيط، وزير المالية، وأيضا مشروع موازنات المصالح الإرادية (مصلحة الضرائب المصرية – مصلحة الجمارك – مصلحة الضرائب العقارية) عن العام المالي 2022/2023، وموازنة البرامج والأداء للمصالح الإرادية (مصلحة الضرائب المصرية – مصلحة الجمارك – مصلحة الضرائب العقارية) عن العام المالي 2022/2023.

وبلجنة النقل والمواصلات تشهد دراسة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 194 لسنة 2022، بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية مُمثلة في وزارة التعاون الدولي وحكومة الجمهورية الفرنسية المساهم في تمويل توريد 55 قطاراً وتجديد معدات مستودعات للخط الأول من مترو القاهرة، بمبلغ 776 مليون و900 ألف يورو، الُموقع بتاريخ 28/3/2022.

8اجتماعات للجنتى الخطة والنقل بمجلس النواب بشأن الموازنة وأزمة الصرف بسوهاج

كما تشهد أيضا مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن العام المالي 2022/2023، فيما يخص المعهد القومي للنقل والهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل.