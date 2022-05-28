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القاهرة في السبت 28 مايو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /700525/منى-زكي-تكشف-سبب-مشاركتها-في-الدورة-75-بمهرجان-كان-السينمائي

كشفت الفنانة المصرية منى زكي عن سبب مشاركتها بمهرجات كان السينمائي الدولي في دورته الـ 75 وذلك عبر ليقاء مع برنامج et بالعربي، بعدما تألقت في عدد من الإطلالات المختلفة والمثيرة للجدل.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير سبب مشاركة منى زكي في مهرجان كان

قالت منى زكي عن مشاركتها في مهرجان كان السينمائي: “مهرجان كان أهم مهرجان في العالم، ومبسوطة أني موجودة في الدورة الـ 75 بسبب أني سفيرة لإحدى ماركات مستحضرات التجميل، ودي تالت مرة بالنسبالي جيت قبل كدة مرتين بسبب أفلام”.

منى زكي وإطلالتها في مهرجان كان

هذا وظهرت منى زكي خلال حفل ختام مهرجان كان بفستان فوق الركبة باللون الأسود في فضي، وكان فوق الركبة كما اعتمدت تسريحة شعر “ديل الحصان” المنسدل على ظهرها كما اعتمدت الكعب العالي باللون الأسود وشنطة باللون الفضي، ووضعت لمسات من المكياج الخفيف.

كما ظهرت في اليوم الثاني لها بالمهرجان بفستان أسود اللون مزود بخطوط فضية ومفتوح من أعلى منطقة الصدر والخلف، واعتمدت تسريحة شعر مرفوعة، عرضها لانتقادات لاذعة من قبل الجمهور.

أما عن الإطلالة الأولى والتي كانت تكشف من خلالها استعدادها للمهرجان فارتدت بفستان مشجر فوق الركبة، ليكشف جزء كبير من قدميها، وبدى وكأنها تقضي عطلتها الصيفية في أحد الأماكن المطلة على البحر.

منى زكي تشارك في فيلم العنكبوت

من ناحية أخرى، يُعرض حاليًا للفنانة منى زكي فيلم العنكبوت وهو يجمع الدويتو السينمائي منى زكي وأحمد السقا مرة أخرى بعد أن شاركا معا في العديد من الأعمال الناجحة، منها "أفريكانو" و"مافيا" و"تيمور وشفيقة" و"عن العشق والهوى"، وكان آخر تعاون بينهما فى فيلم "من 30 سنة" الذي عرض عام 2016، وتدور قصة هذا الفيلم فى قالب من الأكشن والإثارة والتشويق ولا يخلو من الرومانسية، وهى النوعية التى يفضلها أحمد السقا، الذي يواجه صراعات مع رجال المافيا بسبب أفعال شقيقه "ظافر العابدين" غير المشروعة، كما تقوم الفنانة منى زكي بدور مرشدة سياحية تتحدث اللغة الكورية.