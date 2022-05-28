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القاهرة في السبت 28 مايو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /700524/المخرج-المصري-طارق-صالح-يفوز-بجائزة-الأفضل-في-مهرجان-كان

يشهد اليوم السبت حفل ختام مهرجان كان في دورته الـ 75 وظهر عدد كبير من النجوم بإطلالت غريبة ومختلفة، غلب عليها التعري في أحيان كثيرة، كما شهدت ريد كاربت المهرجان ثنائي الأزواج والأحباء الذين سيطرو على الحفل.

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وكانت جائزة أفضل سيناريو في مهرجان كان السينمائي في الدورة الحالية من نصيب المخرج المصري طارق صالح، وذلك عن فيلم "صبي من الجنة" والذي يخوض بطولته 3 ممثلين فلسطينيين الأصل وهم توفيق برهوم، محمد بكري، مكرم خوري.

ويشارك في بطولة الفيلم أيضا: “الممثل اللبناني فارس فارس، والممثل المصري عمرو مسعد، والسوري شروان حاجي، والتركي يونس البايرك، بالإضافة إلى الممثل التونسي مهدي دهبي.

قصة فيلم طارق صالح

ويدور فيلم طارق صالح الذي عرض ضمن أفلام مهرجان كان حول شاب ريفي يدعى آدم، يعمل والده كصياد سمك، ويتلقى الشاب منحة للدراسة في جامعة الأزهر، وخلال أول يوم دراسي له يلتقي الطلاب الجدد بالإمام الأكبر، ولكن فجأة يموت شيخ الأزهر أمام طلابه، لتبدأ معركة أخرى بين مساعديه ومعاونيه ليرثوا منصبه الذي يمثل أعلى سلطة دينية إسلامية "سُنية" في العالم.

مهرجان كان السينمائي 2022

يشار إلى أن الدورة الـ 75 من مهرجان كان السينمائي تعد بمثابة عودة قوية، بعد أن تم إلغاء المهرجان عام 2020، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حيث علقت إدارة المهرجان بروتوكولات الوقاية من فيروس كورونا، ولن يتطلب من المشاركين إجراء اختبارات طبية.

وكان قد بدء المهرجان من يوم الثلاثاء الموافق له 17 مايو، والتي استمرت على مدار أيام المهرجان حتى اليوم السبت الموافق له 28 من الشهر. نفسه.

وشهد حفل الافتتاح توافد العديد من النجمات بإطلالات براقة وربما غريبة على السجادة الحمراء، من بينها المغنية البريطانية تاليا ستورم التي ظهرت بإطلالة وصفت بالغريبة حيث كانت مرتدية فستان يتضمن ألوانا كثيرة وبه فيونكة على الخصر، وكذلك إطلالة الفنانة التركية مريم أوزرلي التي ظهرت مرتدية فستان بتصميم أشبه بالجناحات باللونين الأخضر والموف.