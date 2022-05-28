انت الان تتابع تفاصيل خبر على هامش الفاعليات.. الهندية هيلي شاه تتألق في مهرجان كان السينمائي حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 28 مايو 2022 10:47 مساءً - محمد السيد - /700516/على-هامش-الفاعليات-الهندية-هيلي-شاه-تتألق-في-مهرجان-كان-السينمائي

تألقت الممثلة الهندية هيلي شاه بإطلالتها التي جاءت على هامش فعاليات مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 75 الذي ينطلق حفل ختامه اليوم السبت الموافق 28 مايو.

دوت الخليج يرصد لكم إطلالة الهندية هيلي شاه على هامش مهرجان كان السينمائي

هيلي شاه في مهرجان كان

وكانت إطلالتها كاجوال بشكل كبير، وارتدت فيها بلوزة باللون الأسود الشفاف قصيرة، أسفلها توب أسود وبنطلون جينز واسع وشنطة باللون الأخضر، واعتمدت تسريحة شعر منسدلة لتتماشي مع اللوك.

يشار أن الدورة الـ 75 من مهرجان كان السينمائي تعد بمثابة عودة قوية، بعد أن تم إلغاء المهرجان عام 2020، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد حيث علقت إدارة المهرجان بروتوكولات الوقاية من فيروس كورونا، ولن يتطلب من المشاركين إجراء اختبارات طبية.

إطلالات نجمات الفن في مهرجان كان

ومن جانبها تألقت النجمة المصرية منى زكي خلال مشاركتها ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي قبل حفل الختام، حيث ظهرت أمس الجمعة بفستان أسود اللون مزود بخطوط فضية ومفتوح من أعلى منطقة الصدر والخلف ومن الناحية الجمالية اعتمدت تسريحة شعر مرفوعة.

وكانت الموديل وعارضة الأزياء البرازيلية أدريانا ليما أثارت ضجة بعد ظهورها مستعرضة لحملها على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي، وجاء بصحبتها حبيبها المنتج أندري ليميرس، أما فيما يخص ديبيكا بادكون فكان قد سخر الجمهور من إطلالة الممثلة الهندية.

حيث ظهر ديبيكا بادكون بفستان أسود ذو كتافات كبيرة، وشبهها الجمهور بأفعى الكوبرا، ومن ضمن الحضور الذين كانوا مفاجأة للجمهور، الفنانة شاكيرا التي ظهر في مهرجان كان السينمائي 2022، بإطلالة فريدة من نوعها وجذبت جميع الحاضرين.

وظهرت شاكيرا على السجادة الحمراء وهي مرتدية فستان باللون الأسود الفاخر، مكشوف من القدم، وكعب عالي باللون الأسود، مع جوانتي شفاف باللون الأسود في يدها.

وان انطلقت فعاليات مهرجان كان السينمائي في دورته الـ75 بدءً من يوم الثلاثاء الموافق له 17 مايو، والتي استمرت على مدار أيام المهرجان حتى اليوم السبت الموافق له 28 من الشهر نفسه، وقد شهدت الأيام الماضية عرض مجموعة الأفلام التي نافست على جائزة السعفة الذهبية لأفضل فيلم لهذا العام.