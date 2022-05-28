مفيد فوزي يطمأن محبيه على صحته: ما زلت مشتبكا مع الحياة ومازلت...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 مايو 2022 10:26 مساءً - وجه الإعلامي مفيد فوزي، رسالة شكر واحترام لكل من إطمأن على صحته بعد خروجه من المستشفى الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أنه ما زال مشتبك ويكتب عن الحياة.

وأضاف الإعلامي مفيد فوزي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي والمُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم السبت: "ما زلت مشتبك مع الحياة وما زلت منور في أعماقي ولذلك بحس إن اهتمام الناس دا شيء عظيم أوي ويخلي الإنسان يشعر بذاته، واهتمام بتجربتك التليفزيونية الشيقة".

وأشار إلى أنه ليس أستاذًا بمعنى الأستاذية وإنما هو فقط من آباء المهنة إن صحت العبارة.

وتعرض الإعلامي مفيد فوزي، لوعكة صحية شديدة دخل على إثرها المستشفأ في اعقاب وفاة الفنان سمير صبري، ليعود ويطمأن محبيه وتلاميذه على صحته