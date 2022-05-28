بتكلفة 200 مليون جنيه .. إنشاء محطتى معالجة صرف صحى ورفع المياه فى المنيا

جدة - نرمين السيد - تفقد أسامة القاضى، محافظ المنيا، اليوم السبت، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، أعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتطوير قرى الريف المصرى، وذلك بقرى مركز العدوة.





رافق المحافظ خلال جولته، المهندس أحمد خلف، رئيس مركز العدوة، دكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، العميد انور عدلى ممثل جهاز الخدمة الوطنية، مسئولى الهيئة القومية لمياه الشرب، ممثلى جهاز التعمير، أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وعدد من الجهات المعنية.

وتابع خلال جولته نسب ومعدلات تنفيذ المشروعات بقرية الجهاد، حيث شملت الجولة المرور على أعمال إنشاء وحدة الإسعاف بالقرية والجارى إنشائهاعلى مساحة 250 مترًا وكذلك أعمال إنشاء مدرسة الجهاد 4 على مساحة 3 أفدنة وبتكلفة 10 مليون جنيه، وكذلك الاعمال الإنشائية لوحدة التضامن الاجتماعى على مساحة 600 متر وأعمال إنشاء وحدة تنمية الأسرة بقرية الجهاد على مساحة 1900 متر.

تابع القاضى خلال جولته بقرى مركز العدوة أعمال إنشاء محطة معالجة الصرف الصحى بزاوية برمشا والمقامة على مساحة 13 فدان وبتكلفة حوالى 150 مليون جنيه، حيث راجع المحافظ كافة التصميمات الهندسية بمحطة المعالجة.

كما شملت جولة محافظ المنيا، تفقد عدد من المشروعات الجارى تنفيذها بقرية عطف حيدر، حيث تفقد المحافظ أعمال إنشاء المجمع الزراعى بقرية عطف حيدر وكذلك الأعمال الإنشائية للوحدة الصحية بقرية عطف حيدر بتكلفه 40 مليون جنيه، بالإضافة الى متابعة العمل فى مجمع الخدمات بقرية عطف حيدر وكذلك الأعمال الإنشائية لمحطة رفع المياه بقرية عطف حيدر بتكلفة 55 مليون جنيه.

ووجه محافظ المنيا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى وكذلك مسؤولى الكهرباء، بتوصيل المرافق للمشروعات التى تم الانتهاء منها وبصفة خاصة المدارس باعتبارها مشروعات قومية.

وأوضح المحافظ، أنه يجرى العمل فى 192 قرية و757 تابعا بنطاق 5 مراكز مستهدفة، مؤكدا أن الهدف من الجولات متابعة العمل الجارى على أرض الواقع واكتشاف المشكلات التى تظهر والعمل على حلها بشكل لحظى حتى يتم الانتهاء من المشاريع فى جميع القطاعات وفقا للمعايير القياسية، وبكفاءة وجودة عالية، وبما يحقق رضا المواطن المنياوى.