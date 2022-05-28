هؤلاء معفيون .. ضوابط دخول الامتحان البديل والدور الثانى لأولى وثانية ثانوى

جدة - نرمين السيد - وجاء فى الكتاب الدورى أنه فى إطار حرص وزارة التربية والتعليم على تنظيم أعمال امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والمدارس الخاصة "عربى/ لغات" ومواد الهوية القومية لطلاب المدارس الدولية بجمهورية مصر العربية، وإلحاقا بالكتاب الدورى رقم 9 بتاريخ 30/4/2022، وما تم الإعلان عنه والإشارة إليه، تقرر ما يلى:

أولا: الفئات التى لها الحق فى أداء امتحان الفرصة البديلة:

1) الطالب الذى أدى الامتحان فى مادة أو أكثر فى الجزئية الخاصة بالأسئلة المقالية والتى تمثل 30% من درجة الامتحان وواجهته أى مشكلة تقنية لم تمكنه من أداء الامتحان الإلكترونى والذى يمثل 70% من درجة الامتحان، ولم يتم تحرير محضر بالواقعة.

2) الطالب الذى لم يتمكن من أداء الامتحانات الورقية أو الإلكترونية وتقدم بعذر مرضى أو قهرى لمدير المدرسة قبل أداء الامتحان، وتقدر أسئلة الامتحان بالنسبة له بنسبة 100% من الدرجة الكلية.

وتعقد الامتحانات طبقا للجدول المعلن بداية من يوم الاثنين 30 مايو 2022، وتكون نوعية الأسئلة اختيار من متعدد.

ثانيا: الفئات التى لها الحق فى أداء امتحان الدور الثانى:

1) الطالب الذى تغيب بدون عذر عن أداء امتحان الفصل الدراسى الثانى أو لم يحضر امتحان الفرصة البديلة.

2) الطالب الذى أدى الامتحانات الورقية والإلكترونية وحصل على درجات تمثل أقل من 50% من مجموع درجات الفصلين الدراسيين لمادة واحدة أو أكثر.

وتعقد امتحانات الدور الثانى طبقا لضوابط وقواعد امتحانات الدور الثانى والمعمول بها سلفا.

ثالثا: الفئات المعفاة من دخول امتحان الفرصة البديلة:

- الطلاب المسجل لهم محاضر إثبات حالة تفيد بتعرضهم لمشكلة تقنية لم تمكنهم من أداء الامتحان الإلكترونى فى مادة أو أكثر، فهم فى حكم الاجتياز ولا يلزمهم دخلو امتحان الفرصة البديلة، ويمكن للطالب معرفة مدى أحقيته فى دخول امتحان الفرصة البديلة من عدمه من خلال لجنة السير والتطبيق الإلكترونى المخصص لذلك.

وتعقد الامتحانات البديلة للصفين الأول والثانى الثانوى، خلال الفترة بين 30 مايو و1 يونيو المقبل، وفقا للجداول المعلنة مسبقا من وزارة التربية والتعليم.

وأشارت الوزارة إلى أنه حال رسوب الطالب فى الامتحان البديل، يدخل امتحان الدور الثانى الذى سيتم تحديده فى موعد لاحق، بنصف درجة امتحان الدور الأول.

وأدى طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، امتحانات نهاية العام الدراسى 2021-2022، خلال الفترة بين 11 و26 مايو الجارى، بنسبة 30% للأسئلة المقالية التى أدوا الامتحان فيها ورقيا، و70% لأسئلة الاختيار من متعدد التى أدوا الامتحان فيها إلكترونيا باستخدام أجهزة التابلت المسلمة لهم.

وكان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أعلن تقارير الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثانى الثانوى، حيث تجاوزت نسبة تمكن الطلاب من أداء الامتحان الإلكترونى حاجز الـ99.5%.