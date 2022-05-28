ننشر خطوات تقديم تظلم على نتائج الشهادة الإعدادية

جدة - نرمين السيد - وفى هذا الصدد، يقدم "دوت الخليج" خطوات تقديم التظلم من الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2021/2022 كالتالى:

خطوات تقديم تظلم على نتائج الشهادة الإعدادية

- التوجه إلى شؤون الطلاب بالإدارة التعليمية التابع لها مدرسة الطالب المتظلم.

- سداد رسوم التظلم على نتيجة الشهادة الإعدادية، بقيمة 20 جنيها عن كل مادة.

- إحضار إيصال سداد الرسوم، وطلب بالمواد المطلوب الاطلاع عليها.

- تسليم طلب التظلم للجنة النظام والمراقبة بالإدارة التابع لها الطالب.

- تحدد لجنة النظام والمراقبة موعد الإطلاع على صور أوراق الإجابة فى المواد التى يتظلم منها الطالب.

- يتوجه الطالب إلى لجنة النظام والمراقبة فى الموعد المحدد، للاطلاع على صور أوراق إجابته.

- يسمح للطالب وولى أمره فقط بدخول لجنة النظام والمراقبة من الساعة التاسعة صباحا.

- يحظر استخدام الهاتف خلال الاطلاع.

- يوقع ولى الأمر على إقرار بأنه اطلع على صورة ورقة إجابة نجله، مع إرفاق صورتين من بطاقته الشخصية.

- تعلن نتيجة التظلمات بمقر شؤون الطلبة بالإدارة التعليمية بعد الانتهاء من فحصها.

- فى حالة ثبات أحقية الطالب فى درجات سوف يحصل عليها.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم فى الجيزة، فتح باب التظلمات الشهادة الإعدادية، اعتبارا من غد الأحد الموافق 29 مايو، عن طريق الإدارة التعليمية التابعة لها مدرسة الطالب ولمدة 15 يوما من تاريخ إعلان النتيجة.

واعتمد أحمد راشد، محافظ الجيزة، وأشرف سلومة وكيل، وزارة التربية والتعليم بالجيزة، أول أمس الخميس، نتيجة امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الاساسى "الشهادة الإعدادية" الفصل الدراسى الثانى "الدور الأول" للعام الدراسى 2021/ 2022 بنسبة نجاح 82.6%.