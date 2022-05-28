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القاهرة في السبت 28 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /700511/بلال-العربي-بالزي-المغربي-وخابي-لام-بإطلالة-غريبة-نجوم-العالم-على-ريد-كاربت-مهرجان-كان

تصدر محركات البحث “إطلالات مهرجان كان السينمائي” وذلك بعد ظهور العديد من الإطلالات المثيرة للجدل بشكل كبير، منها المكشوفة والغريبة والمختلفة والمميزة، وجاء أحدثهم إطلالة كلًا من بلال العربي وخالي لام.

لذا دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل إطلالة بلال العربي وخالي لام في مهرجان كان

بلال العربي في مهرجان كان

وتألق بلال العربي في مهرجان كان في الزي الجزائري التقليدي الأصيل بصحبة أصدقائه المشاهير في مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 73 وكانت عبارة عن جاكيت من القطيفة باللون الأسود ومزركش بخيوط باللون الذهبي وبنطلون من القماش الأسود الواسع.

ويعتبر اليوم السبت الموافق 28 من مايو حفل ختام مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 73 وقد استمر فى الفترة من 17 إلى 28 مايو، مستأنفاً تقويمه التقليدى بعد عامين من الاضطرابات الوبائية، حيث تم إلغاؤه فى عام 2020، وانتقل العام الماضى إلى يوليو، عندما تم عقده بموجب بروتوكولات COVID الصارمة.

وقد وقال مدير المهرجان تييرى فريمو، فى مؤتمر صحفي: "من التقاليد أن يكون لدينا أصدقاؤنا الأمريكيون دعونا لا ننسى أن مهرجان كان، فى عامى 1939 و1946، تم بناؤه بشكل مشترك، واشتركت فى ابتكاره فرنسا وهوليوود"، سيتواجد الممثل فورست ويتكر لتسلم السعفة الذهبية الفخرية للمهرجان عن إنجازاته مدى الحياة.

خابي لام في مهرجان كان السينمائي

كما أثار التيك توكر السنغالي الشهير خابي لام الجدل بسبب إطلالته في مهرجان كان السينمائي، حيث ظهر ببدلة سوداء شكلها غريب أشبه ببدل الأطفال، وكانت عليها مجموعة من الصور الخاصة به التي التقطها من فيديوهاته المضحكة أثناء عمله لحركته الشهيرة، كما ارتدى عليها نظارة سوداء اللون.

ويعد لام ثاني أكثر حساب تيك توك متابعة، ولد لام في السنغال في 9 مارس 2000، ونشأ في مجمع سكني عام في شيفاسو بإيطاليا منذ أن كان عامًا واحدًا، حيث لا يزال يعيش. مارس ألعاب القوى مثل كرة القدم وكرة السلة، ولعب في المدرسة الثانوية بطولة كرة السلة للمبتدئين.

قبل تيك توك، عمل لام كمشغل آلة سي إن سي لقد عانى أيضًا من مشاكل مالية، والتي تغلب عليها عبر مقاطع الفيديو الخاصة به على تيك توك.

بدأ لام بالنشر على تيك توك في مارس 2020 خلال عمليات الإغلاق التابعة لفيروس كورونا ، وفي ديسمبر 2020، صمم لمجلة دي إل يو آي ريبوبليكا. في 26 أبريل 2021، تفوق على جيانلوكا فاتشي بصفته أكثر تيك توكر إيطالي متابعة، لدى لام حاليًا أكثر من 134 مليون متابع على تيك توك.

يملك لام أيضًا أكثر من 72.1 مليون متابع على إنستغرام بعد أن تغلب على كيارا فيراجني باعتبارها أكثر إيطالية متابعة على المنصة.