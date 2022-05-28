انت الان تتابع تفاصيل خبر اليوم.. مي عمر ضيفة عمرو أديب في برنامج الحكاية على mbc مصر حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 28 مايو 2022 09:50 مساءً - محمد السيد - /700507/اليوم-مي-عمر-ضيفة-عمرو-أديب-في-برنامج-الحكاية-على-mbc-مصر

أعلنت الصفحة الرسمية لقنوات mbc مصر عن حلول الفنانة مي عمر ضيفة برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب، وذلك بعد ناجها الكبير في مسلسلها الرمضاني بالتعاون مع روبي “رانيا وسكينة”.

دوت الخليج يرصد لكم موعد حلول مي عمر ضيفة الإعلامي عمرو أديب عبر mbc مصر

مي عمر مع عمرو أديب

وتتحدث مي عمر خلال الحلقة عن تفاصيل مشاركتها في المسلسل، والكواليس التي حدثت، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً عبر شاشة قناة mbc مصر، ومن المتوقع أن تحظر الحلقة بمشاهدات عالية.

احداث مسلسل رانيا وسكنية

تدور أحداث مسلسل رانيا وسكنية حول تعرض روبي بطلة العمل لحادث سير مريع، يقلب حياتها رأسا على عقب، بعدما تتعرف على الفنانة مي عمر بعد الحادث خلال أحداث العمل، ويبدأ الثنائي في وضع خطط للقيام بعمليات نهب وسرقة، وتتوالى احداث مسلسل رانيا وسكينة الحلقة الأولى في ذلك الاطار.

ويخوض بطولة مسلسل رانيان وسكينة كلا من روبي، مي عمرو، وسليمان عيد وأحمد خالد صالح، صبا الرفاعي، ونبيل نور الدين، ومحمد رضوان، وآخرين والعمل من تأليف محمد العزب، والإخراج لـ شيرين عادل، ومن المقرر عرضه على قناة mbc مصر مع بداية شهر رمضان.

آخر أعمال مي عمر الفنية

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة مي عمر الفنية، هو مسلسل “نسل الأغراب” الذي عرض في الماراثون الرمضاني المنقضي، وحقق ردود فعل إيجابية وإشادات فائقة من قبل الجمهور، وشارك فيه مجموعة من الفنانين منهم أحمد السقا وأمير كرارة، ودياب وفردوس عبدالحميد وسلوى عثمان وإدوارد ومحمد جمعة ومحمد مهران وأحمد مالك وأحمد داش وغيرهم.

بينما آخر أعمال روبي مسلسل شقة 6، التي شاركت بطولته مع صلاح عبد الله ، أحمد حاتم، سما إبراهيم، محمود البزاوي،هاني عادل وغيرهم، من إخراج محمود كامل، تأليف كل من مصطفى يوري وسعاد القاضي.

وتدور أحداث المسلسل عن أشياء غريبة تحدث في شقة في عقار قديم أنقلت إليها روبي قريبًا، ويشترك في هذه الأحداث بعض الجيران، وتلجأ البطلة لبعض الأصدقاء ليساعدها على فهم ما يدور في هذا الشقة الغامضة.بينما