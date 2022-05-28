ليفربول ضد الريال.. تأجيل انطلاق مباراة نهائي دورى أبطال أوروبا 15 دقيقة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 مايو 2022 09:29 مساءً - قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تأجيل انطلاق مواجهة ريال مدريد وليفربول فى نهائي دورى أبطال أوروبا، لمدة 15 دقيقة، لتبدأ المباراة فى التاسعة والربع مساء اليوم السبت على ملعب "دى فرانس" فى العاصمة الفرنسية باريس.

يأتى قرار تأجيل ضربة بداية نهائي دورى أبطال أوروبا بسبب تواجد عدد كبير من الجماهير خارج الملعب وعدم استطاعتهم الدخول.

ويمتلك ريال مدريد الرقم القياسي فى التتويج بلقب دورى أبطال أوروبا برصيد 13 لقبا، بينما يمتلك ليفربول 6 ألقاب.

ونجح ريال مدريد فى تخطى مانشستر سيتي من نصف النهائي، بنتيجة 6 - 5 فى مجموع مباراتى الذهاب والإياب، فبعد أن خسر الملكى ذهابا بنتيجة 4 - 3، عاد فى لقاء الإياب ليحقق ريمونتادا جديدة بالفوز بنتيجة 3 - 1، بعد امتداد المباراة للأشواط الإضافية، بينما تأهل ليفربول بعدما فاز ذهابا وإيابا على فياريال الإسباني بنتيجة (5-2) في مجموع المباراتين.

وواجه ريال مدريد نظيره ليفربول فى 8 مباريات رسمية، فاز الفريق الملكي في 4 مقابل انتصار الفريق الإنجليزي فى 3 بالإضافة لتعادل وحيد، علماً بأن جميع المباريات كانت في المسابقات الأوروبية.