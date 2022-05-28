الصحة : منحنى حالات كورونا في أدنى مستوياته بمصر

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 مايو 2022 09:28 مساءً - قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة، إن مصر تمكنت من إدارة أزمة كورونا بفضل ونعمة من الله، مشيدًا بجهود لجنة إدارة الأزمة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في الملف.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يتابع ملف كورونا متابعة حثيثة، ووجه بوضع كل إمكانيات الدولة المادية والمعنوية للتعامل مع الأزمة، مع عدم التنازل عن المشروعات الاقتصادية وأمور التنمية.

ولفت إلى أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم، أثنى على على تعامل مصر مع الأزمة، مرجعًا عدم تأثر مصر بها كما حدث في الدول الأخرى، إلى التوازن الشديد والمنظومة الصحية الضخمة، التي تمكنت من استيعاب الصدمات