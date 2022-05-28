وزير الصحة :اللي يجيله حرارة يقعد في البيت و جدري القرود ليس...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 مايو 2022 09:28 مساءً - علق الدكتور خالد عبد الغفار، القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، على انتشار جدري القرود في عدد من دول العالم مما دعى منظمة الصحة العالمية أن تدق ناقوس الخطر بشأنه، لافتًا إلى أنه مرض قديم جدًا.

وأضاف القائم بأعمال وزير الصحة والسكان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" والمُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم السبت، أنه تم إصدار البيان الثاني من وزارة الصحة والسكان للتعريف ما هو مرض جدري القرود، والذي جاء به حميع مراحل تطور الفيروس وصولًا إلى ما هو المطلب عمله للتعامل مع الفيروس في حالة الإصابة لقدر الله.

وأشار إلى أن ذلك يعني أن الدولة المصرية تسبق الأحداث بشكل كبير، لافتًا إلى أنه لا يوجد خوف لاكتشاف المرض من منتصف القرن الماضي، موضحًا أن جدري القرود من نوعية DNA وليس متحور، مؤكدا عدم وجود أي حالة من جدري القرود في مصر.

وأكد أن وسيلة انتشاره مختلفة عن كورونا وفرص تغيره مع الوقت ضعيفة جدًا، وأن نسب انتشاره تحتاج التصاق لصيق، موضحًا ان أعراضه تظهر بسرعة من ارتفاع في الحرارة والتهاب الغدد الليمفاوية ثم ظهور بثور في الجلد في الوجه والأطراف