خالد عبدالغفار: لا إصابات بجدري القرود في مصر.. ونتواصل لتوفير اللقاح والدواء

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 مايو 2022 09:28 مساءً - قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والقائم بأعمال وزير الصحة، إن الصحة أصدرت أمس الجمعة، تعريفًا بمرض جدري القرود وكيفية التعامل معه، مؤكدًا أنها تتابع الأحداث بشكل كبير.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد من علي الذي يقدمه الإعلامي سيد علي عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن مرض جدري القرود لا يدعو للخوف لأنه مكتشف منذ عام 1958، موضحًا أنه مختلف عن فيروس كورونا الذي لم يعلم العالم شكله أو أضراره أو علاجه.

وأوضح أن طريقة انتشار جدري القرود مختلفة عن كورونا، فضلًا عن أنه أحد أنواع فيروسات DNA التي لا تشهد تحورات مثل «كوفيد – 19»، قائلًا إن «نسب انتشاره تحتاج اتصال وثيق، وظروف ليس من بينها التنفس والتواجد في الأماكن العامة»