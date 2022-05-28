الشيخ محمد بن زايد يستقبل رئيسى وزراء مصر والأردن

جدة - نرمين السيد - استقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، اليوم السبت، كلا من الدكتور بشر الخصاونة رئيس مجلس الوزراء فى المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى جمهورية مصر العربية الشقيقة، بمناسبة زيارتهما إلى الدولة للإعلان عن "الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة" بين دولة الإمارات الأردن ومصر التى ستعلن تفاصيلها يوم غد الأحد.





وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فإن رئيس دولة الإمارات رحب خلال اللقاء الذى جرى فى قصر الشاطئ بـ رئيسى الوزراء الأردنى والمصرى وحملهما تحياته إلى صاحب الجلالة الملك عبد الله الثانى بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية وعبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، متمنيًا للأردن ومصر الشقيقتين مزيدًا من التقدم والازدهار.

وأشاد بن زايد "بالشراكة الصناعية التكاملية" مؤكدًا أنها خطوة رائدة ستعود بالخير والنماء على شعوب الدول الثلاث، مشيرًا إلى أن التغيرات التى يشهدها العالم تستدعى تعميق الشراكات الاقتصادية بين دول المنطقة العربية وابتكار صيغ جديدة للتعاون فيما بينها وتعزيز تكاملها واستثمار الميزات النوعية لكل دولة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتقوية الاستجابة للتحديات المشتركة والأزمات العالمية وتوسيع الاعتماد على الذات خاصة فى القطاعات الحيوية ذات الصلة بالأمن الوطنى مثل الغذاء، والصحة، والطاقة، والصناعة وغيرها.

من جانبهما، عبر رئيسا وزراء الأردن ومصر عن سعادتهما بلقاء الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ونقلا إليه تحيات الملك عبدالله الثانى بن الحسين، والرئيس عبدالفتاح السيسى وتمنياتهما له بموفور الصحة والعافية، وأكدا حرص بلديهما على إنجاح الشراكة الصناعية التكاملية وتحقيقها لأهدافها المرجوة.

حضر اللقاء الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسى لصاحب رئيس الدولة، وحميد عبيد خليفة عبيد أبو شبص رئيس جهاز أبوظبى للمحاسبة.