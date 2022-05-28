رابط نتائج صفوف النقل بالابتدائى والإعدادية بمحافظة القاهرة

جدة - نرمين السيد - أتاحت مديرية التربية والتعليم فى القاهرة، رابطا إلكترونيا، للحصول على نتائج صفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية "من الصف الرابع للصف السادس"، والإعدادية "الصفين الأول والثانى"، باستخدام الرقم القومى للطالب.





وللراغبين فى الحصول على النتيجة، الدخول إلى هذا الرابط، وإدخال الرقم القومى، ثم اختيار المرحلة الدراسية، والصف الدراسى، والعام الدراسى، ثم الضغط على "عرض النتيجة". ومع الحصول على النتيجة إلكترونيا، على الطلاب أيضا الذهاب إلى المدارس للحصول نتائجهم الرسمية.

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