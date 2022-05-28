أمين برلمانية حزب مستقبل وطن: دعوة الرئيس لإطلاق عام 2023 عامًا للشباب العربي رسالة بقدرتهم على التنمية

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القاهرة في السبت 28 مايو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /700520/أمين-برلمانية-حزب-مستقبل-وطن-دعوة-الرئيس-لإطلاق-عام-2023-عاما-للشباب-العربي-رسالة-بقدرتهم-على-التنمية

قال النائب المهندس محمد صبري، أمين الشؤون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، إن دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإطلاق عام 2023 عامًا للشباب العربي، بالإضافة إلى دراسة إنشاء اتحاد للشباب العربي، تعد رسالة بقدرة الشباب علي قيادة دفة التنمية الشاملة في الوطن العربي.

دوت الخليج وأضاف صبري، في بيان، أن مصر تفتح ذراعيها أمام الشباب العربي للمُشاركة في تبادل الرؤى والخبرات في المجالات المُختلقة التي تتعلق بشأن مُستقبلهم ومستقبل المنطقة ولما يترتب عليه بشكل مباشر وإيجابي على شعوب الأمة العربية، مُذكرًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه مقاليد نظام الحكم وهو يراهن على قوة وطاقة الشباب نحو تحقيق النجاحات، مُشيرًا إلى أن توجيه الشباب العربي لمواكبة الطفرة التكنولوجية التي يشهدها العالم تجعله قادرًا على التعامل والتطوير المُستمر في مجال الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات لما يترتب عليه إحداث نقلة حضارية شاملة وجديدة للدول العربية في كافة المجالات. أمين برلمانية حزب مستقبل وطن: دعوة الرئيس لإطلاق عام 2023 عامًا للشباب العربي رسالة بقدرة الشباب كما أكد النائب المهندس محمد صبري، أمين الشؤون البرلمانية المركزية بحزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، أن إنشاء اتحاد للشباب العربي سيكون جسرًا ومنصة حوارية ونقاشية بين شباب الدول العربية بمختلف القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المُشترك، وسيزيد من عملية التفاعل بين الشباب العربي بشكل مُنتظم ومُستمر. ويستأنف مجلس الشيوخ، جلساته غدا الأحد، بالنظر خلال الجلسة 20 تقرير للجانه النوعية حول اقتراحات برغبة مقدمة من النواب، وتشمل 3 تقارير للجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائبة هند جوزيف والنائب على مهران، حول استكمال أعمال الترميم الخاصـة بقصـر إلكسـان باشـا لإنشاء متحف بمحافظة أسيوط ، ومن النائب محمد البنا، بشأن بناء فنادق عائمة حديثة بين الأقصر وأسوان لخدمة السياحة ومن النائب سامح صلاح الشيمي ، بشأن ترميم وإعادة فتح مبنى سراى الحقانية بالإسكندرية.

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