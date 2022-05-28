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القاهرة في السبت 28 مايو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /700519/نائب-بالشيوخ-الإشادة-الأممية-بخطوات-مصر-في-الطاقة-النظيفة-والمتجددة-يحسب-لقيادتها-السياسية

قال النائب معتز صفوت ابو زيد، عضو مجلس الشيوخ، إن الإشادة الأممية بخطوات مصر المتلاحقة في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة، يحسب للقيادة السياسية في الوطن، والتي أمنت احتياجات مصر من الطاقة الكهربائية بشكل تام ثم بدأت العمل وبكثافة لتسريع الخطوات في مجال انتاج الطاقة المتجددة.

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وأشار صفوت ابو زيد، في تصريحات له اليوم، إلى الجهود التي تقوم بها مصر لتكون ممرا لعبور الطاقة النظيفة في أفريقيا، علاوة على حرص الحكومة المصرية على تعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة في تحلية المياه، وإعداد خطة استراتيجية لتحلية المياه من مصادر الطاقة المتجددة، وتعظيم استفادة مصر منها لتصل الى نحو 42% من إجمالي الطاقة في البلاد في 2035.

ونوه عضو مجلس الشيوخ، بما قاله مدير قسم التكنولوجيا والتغيرات المناخية بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية، جون بول أدم، أن مصر لديها طموح واضح لتسهيل الانتقال نحو الطاقة النظيفة والمتجددة، خصوصا وأنه ليس لديها الكثير من مصادر الوقود الاحفوري، وبالتالي فإن الطاقة المتجددة تمثل بالنسبة لها وسيلة للاستقلال في قطاع الطاقة على المدى البعيد والسنوات القادمة.

نائب بالشيوخ: الإشادة الأممية بخطوات مصر في الطاقة النظيفة والمتجددة يُحسب لقيادتها السياسية

واختتم نائب الصعيد، بالإشارة إلى عمل الدولة المصرية على مستويات عدة في مجال الطاقة المتجددة سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، وإفساح المجال لاستثمارات هائلة من القطاع الخاص في هذا المجال بما يؤمن احتياجات الوطن بالمستقبل ويحافظ على وتيرة التنمية الشاملة.