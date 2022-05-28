انت الان تتابع تفاصيل خبر على ستاد القاهرة.. الزمالك يفوز على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 28 مايو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /700518/على-ستاد-القاهرة-الزمالك-يفوز-على-الإسماعيلي-بهدفين-مقابل-هدف

فاز فريق نادي الزمالك على فريق الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف، على ستاد القاهرة ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

دوت الخليج

وكان الإشماعيلي قد نجح فريق نادي الإسماعيلي من إدراك التعادل في شباك نادي الزمالك عن طريق باهر المحمدي في الدقيقة 61 من ركلة جزاء احتسبها الحكم إبراهيم نور الدين على مدافع الفريق الأبيض محمود علاء.

وبعده بدقيقة واحدة، أحرز البديل عمر السعيد هدف التقدم لصالح نادي الزمالك، عن طريق عرضية من اللاعب أحمد سيد زيزو، في الدقيقة 63، لتصبح النتيجة 1-2 للزمالك.

وكان قد أنهى نادي الزمالك الشوط الأول من مباراته أمام فريق الإسماعيلي بتقدمه بهدف مقابل لا شيئ، في المباراة التي تقام على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتقدم نادي الزمالك على الإسماعيلي بهدف مقابل لا شيئ عن طريق اللاعب أشرف بن شرقي في الدقيقة 41 من عمر المباراة، التي تقام الآن على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وجاء الهدف بعد عرضية من الظهير الأيسر لفريق نادي الزمالك، اللاعب عبد الله جمعة، الذي قام بتمرير كرة عرضية داخل المنطقة، ليضعها أشرف بن شرقي على يسار حارس الإسماعيلي، وسط غفوة من دفاعات الفريق الأصفر.

تشكيل الزمالك

وجاء تشكيل الزمالك للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل. خط الدفاع: محمود علاء، محمد عبدالغني، محمود حمدي الونش، حازم إمام. خط الوسط: عبدالله جمعة، إمام عاشور، محمد أشرف روقا، أحمد سيد "زيزو"، يوسف إبراهيم أوباما. خط الهجوم: أشرف بنشرقي. دكة بدلاء الزمالك ويجلس على دكة بدلاء الزمالك كل من: محمد عواد وحسام عبد المجيد ومحمد عبد الشافي وإسلام جابر ومحمد أوناجم وسيد عبد الله وسيف جعفر ويوسف أسامة وعمر السعيد.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 44نقطة من 14 فوز و4 هزائم وتعادلين.

تشكيل الإسماعيلي

وكان الإسماعيلي قد دخل المباراة بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: محمد دسوقي، باهر المحمدي، محمد هاشم، محمد بيومي.

خط الوسط: عمر الوحش، عماد حمدي، محمد عادل.

الهجوم: محمد الشامي، أحمد مدبولي، عبد الرحمن مجدي.

فيما يتجمد الإسماعيلي عند المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 18 نقطة من 19 جولة، بواقع 4 انتصارات و9 هزائم و6 تعادلات