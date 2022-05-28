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القاهرة في السبت 28 مايو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /700517/طلب-إحاطة-للنائبة-سارة-النحاس-بشأن-خلل-تطبيق-لائحة-الجامعات-بـجامعة-فاروس

دوت الخليج

وأكدت النائبة سارة النحاس بأنه بناءًا على سوء سياسة الشئون الإدارية والقانونية وما يتم إتباعه مع أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين، فضلا عن طرق تنفيذ القرارات الصادرة بدون إخطار أو تنبيه مسبق بالفصل وعدم تجديد عقود لهم ،وهذا ما تم إتباعه داخل كليات جامعة فاروس وإصدار ا قرارات بالفصل وعدم تجديد العقود للمعيدين بالإضافة إلى نقص أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين فى بعض الأقسام وتحميل ضغط العمل المعيدين.

على مدار (3) أيام انعقاد و(16) ساعة عمل، مجلس النواب واصل دوره الرقابي والتشريعي ويوافق نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج لتنظيم إجراءات فريضة الحج لتقديم جميع سبل الدعم والحماية للحجاج المصريين من أي غش أو تلاعب.

طلب إحاطة للنائبة سارة النحاس بشأن خلل تطبيق لائحة الجامعات بـ«جامعة فاروس»

ووافق على مجموع مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال لحماية الاقتصاد الوطني، و"اتفاقيتين دوليتين" لإعادة تأهيل محطات كهرباء مائية، وقرض مترو الإسكندرية لإعادة الإعمار والتنمية... والمجلس يحيل (33) تقريراً للجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة لتنفيذ ما ورد بها من توصيات، ويفوض هيئة مكتبه في تحديد موعد مناقشة (5) طلبات مناقشة عامة مقدمة من النواب، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن عدد من الموضوعات الهامة.

وانطلاقاً من دوره الرقابي على أداء الحكومة، مجلس النواب يواجه وزير التنمية المحلية بنحو (184) أداة رقابية مقدمة من النواب فيما يخص عمل وزارته... والمستشار الدكتور حنفي جبالي يؤكد أمام "المؤتمر الـ33 الطارئ للاتحاد البرلماني العربي" أن الدولة المصرية ترى في الانتهاكات الإسرائيلية بحق المُقدسات الإسلامية والمسيحية مساساً غير مقبول بقواعد القانون الدولي الإنساني فضلاً عن أنها تُجهض أية محاولات حقيقية لبناء سلام دائم وعادل في منطقة تموج بالنزاعات وعالم يتعرض لتحديات جمة ولا يحتاج لمزيد من الفوضى.