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القاهرة في السبت 28 مايو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /700514/النائبة-آية-مدني-دعوة-الرئيس-لدراسة-إنشاء-اتحاد-للشباب-العربي-لغرس -مفهوم-العروبة

أشادت النائبة آية مدني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بدعوة الرئيس السيسي لإطلاق عام 2023 عامًا للشباب العربي، ودراسة انشاء اتحاد للشباب العربي، وذلك خلال استقباله وزراء الشباب والرياضة العرب على هامش انعقاد الدورة 45 لمجلسهم بالقاهرة.

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وقالت مدني، في بيان لها، إن دعوة الرئيس السيسي ستساهم في تعظيم التفاعل بين الشباب العربي للتعرف على القواسم المشتركة بينهم، كما أنها ستعمل على توحيد رؤى الشباب العربي وزيادة وعيهم وإدراكهم للمخططات التي تستهدف النيل منهم وجرهم نحو الفكر المتطرف، كما أنها ستشكل وعي مجتمعي لدى الشباب العربي بكافة القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة.

النائبة آية مدني دعوة الرئيس لدراسة إنشاء "اتحاد للشباب العربي" لغرس مفهوم العروبة

وأضافت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الدعوة بمثابة ضمان لاستمرارية مفهوم العروبة في المستقبل، وغرسها في نفوس الشباب والأجيال الجديدة، خاصة وأن الشباب العربي هم أمل ومستقبل الأمة، مؤكده أن تنمية فكر الشباب العربي وتوحيد صفوفهم من أجل إدراك ما يحاك ضد المنطقة أمر غاية في الأهمية وتأخر كثيرًا ويحتاج إلى سرعة في التنفيذ وتنظيم جيد بمشاركة كافة الدول العربية.