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القاهرة في السبت 28 مايو 2022 08:44 مساءً - محمد السيد - /700506/كعادته-تامر-حسني-يدخل-إحدى-الأفراح-بطريقة-مميزة-وصدمة-العروس-فيديو

يستمر الفنان تامر حسني في إبهار محبيه، كما تم تلقيبه بـ “صاحب أفضل دخلات في الأفراح” التي يقوم بإحيائها، حيث شارك متابعيه فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام أثناء دخوله لحفل زفاف.

دوت الخليج يرصد لكم دخول تامر حسني بطريقة مبتكرة أثناء إحيائه إحدى حفلات الزفاف

تامر حسني في حفل زفاف

ونشر تامر الفيديو أثناء دخوله الفرح، والذي قد اتفق مع العريس لكي يفاجئوا العروس، وذلك عن طريق غناء العريس في المايك ولكن غلقه وتشغيل مايك الفنان ليوهم العريس عروسه بأن هذا الصوت الجميل له، ثم يدخل تامر ليفاجئ العروس ويبدأ في الغناء وسط تفاعل كبير من الحاضرين.

وقد انتهى الفنان تامر حسني بالتعاون مع الفنانة الشابة هنا الزاهد من تصوير فيلم “بحبك” الذي من المقرر عرضه خلال الأيام القليلة المقبلة، وظهر صناع العمل في فيديو متداول وهم يحتفلون بنجاح العمل.

فيلم بحبك لـ تامر حسني

وجمع الفيديو عدد من أبطال العمل وهم هنا الزاهد وتامر حسني وهدى المفتي وهم يقولون جملة “فركش”، كما وجهت هنا الزاهد رسالة لـ نجم الجيل لطالما حلمت التعاون معه في عمل فني، فقالت: “بحبك جدا من زمان وهو عارف ودا بالنسبة ليا حلم ويارب أكون قد المسئولية وأشكرك جدا على الفرصة”.

يدور فيلم “بحبك” في إطار رومانسي كوميدي حول البحث عن مدى صدق كلمة بحبِك من الرجل للأنثى و بحبَك من الأنثى للرجل في احداث محيرة ومثيرة.

تامر حسني يستعد لـ البدلة 2

هذا وكشف الفنان تامر حسني عن استعداده لتحضير جزء ثاني من فيلمه الشهير “البدلة” الذي قدمه في عام 2018 وحقق نجاحا ساحقا في دور العرض المصرية.

جاء ذلك في تعليق من الفنان تامر حسني على منشور للمخرج محمد العدل، اذ شارك الأخير صورة من كواليس الجزء الأول من فيلم البدلة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ليفاجأ تامر حسني معجبيه، بتعليق قال فيه: “وحشني ياماندو انت وكل فريق الفيلم وإن شاء الله نبسط الجمهور مرة تانية بالبدلة الجزء التاني”.