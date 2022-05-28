نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2022 الخدمات التعليمية لبوابة القاهرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الرابط المفتوح لـ نتيجة سنوات النقل محافظة القاهرة 2022، الآن ظهرت نتيجة سنوات النقل eduserv cairo gov eg ضمن الخدمات التعليمية على البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة.

في ضوء التأكيدات الرسمية حول اعتماد نتيجة سنوات النقل رسمياً في الموقع 2022، أصبح الطلاب على موعد للتعرف على نتائجهم بشكل فوري في ضوء التعاون بين كل من وزارة التعليم والبوابة لمحافظ القاهرة لرفع بشكل مباشر بيانات نتيجة النقل على روابط الخدمات التعليمية، لذا، سوف يستعلم الطلاب عن نتيجة النقل وفق الرقم القومي والمعلومات المتعلقة بالجانب الدراسي المُدخلة لتتم عملية استخراج نتيجة النقل للتعليم الأساسي بنجاح بإستخدام الرقم القومي تبعهم.

كيفية إجراءات الإستعلام عن نتيجة سنوات النقل لمحافظة القاهرة

الدخول من هنا على رابط نتيجة سنوات النقل المتاح ضمن روابط الخدمات التعليمية بموقع القاهرة.

لنخبرك عن اول خطوة للاستعلام وتكون بإدخال الرقم القومي.

كذلك تحديد المرحل الدراسية سواء الابتدائية-الإعدادية

ثم يأتي تحديد الصف الدراسي للطالب

والخطوة التالية لاستكمال الاستعلام عن نتيجة سنوات النقل هي أن تختر العام الدراسي

بعد ذلك، تصل لخطوة مهمة وهي اختيار الفصل الدراسي والنقر مباشرة على زر عرض النتيجة

إلى هنا تكون قد قمت بالاستعلام عن نتيجة سنوات النقل عبر البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة eduserv cairo gov eg حيث سيتولى النظام عرض النتيجة على الشاشة.

كما جاءا إعلان صادر عن البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة، عن إتاحة نتائج سنوات النقل للتعليم الأساسي لمحافظة القاهرة للطلاب في المرحلة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١_٢٠٢٢ على التلفون الأرضي ٠٩٠٠٠١٠٠ والتليفون المحمول ٥٧٥٧، بعد ان حملت النتائج تدريجياً على البوابة.

رابط نتيجة سنوات النقل

نتيجة سنوات النقل من ذلك الرابط تَمْ تفعّيله ضمن روابط الخدمات التعليمية التي توفرها البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة، ويمكن لجميع الطلاب في المرحلة الإعدادية ومراحل التعليم الابتدائي الدخول على الرابط الخاص بسنوات النقل لبدء الدخول في الاستعلام عن نتيجة الفصل ولابد من توفر الرقم القومي.

جدير بالذكر ان هناك استعلامات كبيرة تجري للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية لعام 2022/2021 برقم الجلوس والتي هي محل بحث اولياء الأمور للتحقق من شهادات الاعدادي لأبنائهم الطلبة على البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة.