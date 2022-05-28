لتسريبه امتحانات بالشرقية.. النيابة العامة تأمر بحبس رئيس لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية بإحدى المدارس

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 28 مايو 2022 08:23 مساءً - أمرت النيابة العامة بحبس رئيس لجنة امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة بالشرقية أربعة أيام احتياطيًّا؛ لاتهامه بنشر وإذاعة وترويج أسئلة الامتحانات بقصد الغش والإخلال بالنظام العام، مستخدمًا حسابًا خاصًّا بشبكة المعلومات لارتكاب تلك الجريمة.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا أولَ أمس الموافق السادس والعشرين من شهر مايو الجاري باكتشاف إدارة الحسينية التعليمية تداول صورة لاختبار مادة الدراسات الاجتماعية على قناة للتواصل بتطبيق ( تليجرام )، وقد توصلت اللجنة المختصة بمتابعة سير الامتحان بمديرية التربية والتعليم بالشرقية إلى تحديد القائم على نشر الصورة المتداولة، وهو رئيس لجنة بإحدى المدارس، فانتقلت إلى محل عمله وواجهته فأقرَّ بارتكاب الواقعة مستخدمًا هاتفه المحمول في تصوير الورقة وإرسالها على تطبيق ( واتس آب )، فتولت النيابة العامة التحقيقات، وسألت ثلاثة من مسئولي مديرية التربية والتعليم بالشرقية، فشهدوا بذات الرواية، كما وردت تحريات الشرطة مؤكدةً صحةَ الواقعة.

وباستجواب النيابة العامة المتهم أقر بالتقاطه تلك الصورة المتداولة وإرسالها لآخر لم يحدده عبرَ تطبيق ( واتس آب )، وادَّعى أن ذلك كان لمضاهاتها بأخرى منتشرة لذات الامتحان، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وبعرض أمر حبسه على المحكمة المختصَّة أمرت بمده خمسة عشر يومًا، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وتؤكد النيابة العامة تصديَها بكلِّ حزمٍ لأي محاولة يُقصد بها الإخلال بالنظام العام للتعليم أو عرقلة حُسن سيره، وتُهيب النيابة العامة بكافة أطراف العملية التعليمية -معلمين ومتعلمين- إلى عدم الانسياق وراءَ مساعي الغشِّ التي تُعرّض كل المشاركين فيها للعقاب.