المستشار الألماني يشيد بقرار مصر الاعتماد على القطارات السريعة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 28 مايو 2022 08:22 مساءً - حرص المستشار الألماني أولاف شولتز على الإدلاء بكلمة مسجلة بهذه المناسبة، أكد فيها أهمية علاقات الشراكة المتينة بين مصر وألمانيا، مشيداً بالقرار الاستراتيجي المصرى بالاعتماد على القطارات السريعة في نقل المواطنين وحركة البضائع، بما سيعزز من مكانة مصر وموقعها التجاري إقليمياً وعالمياً ويجعلها رائدة في تكنولوجيا السكك الحديدية فائقة التطور في الشرق الأوسط والقارة الأفريقية.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت مراسم توقيع التعاقد مع شركة "سيمنز" العالمية، لإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر بإجمالي ٣ خطوط يبلغ طولها حوالى ٢٠٠٠ كم على مستوى الجمهورية.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.