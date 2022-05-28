حياة كريمة فى قنا.. قوافل بيطرية تنموية علاجية وإرشادية لصغار المربين

وقال محافظ قنا، فى بيان اليوم، إن القافلة سوف تقدم العديد من الخدمات البيطرية التى تشمل "الكشف عن الأمراض التناسلية وعلاج المشاكل التناسلية بأحدث بروتوكولات التشخيص والعلاج، الفحص بالموجات فوق الصوتية، إجراء الجراحة، تشخيص وعلاج الأمراض الباطنية، تشخيص وعلاج الطفيليات الداخلية والخارجية، تشخيص وعلاج أمراض نقص المناعة والنقص الغذائى، مناظرة وفحص وتشخيص الحيوانات لكافة الأمراض الوبائية والمعدية، إعداد خرائط وبائية بناء على النتائج المعملية الصادرة عن تلك القوافل، تنظيم ندوة إرشادية لصغار المربيين عن تدوير المخلفات وعمل السيلاج، تنظيم دورة تدريبية عملية للأطباء البيطريين من مختلف مراكز المحافظة، تنظيم ندوة لصندوق التأمين على الماشية لصغار المربين".
ومن جانبه، قال الدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطرى بقنا إنه من المقرر تنظيم 4 قوافل بيطرية خلال فعاليات الحملة، الأولى تم تنظيمها اليوم بقرية أبومناع بمركز دشنا، ومن المقرر تنظيم القافلة الثانية غدا الأحد، بقرية المراشدة بمركز الوقف، وسيتم تنظيم القافلة الثالثة بعد غد الإثنين، بقرية العركى بمركز فرشوط، وتختتم الحملة فعاليتها يوم الثلاثاء، الموافق 31 من الشهر نفسه، بتنظيم القافلة الرابعة بقرية حجازة مركز قوص.
وأضاف يوسف أن أنشطة القوافل البيطرية تستهدف فى المقام الأول دعم صغار المربيين وتوعيتهم، فضلا عن نقل نتائج الأبحاث والتقنيات العلمية الحديثة لصغار المربيين، والاستفادة من البحوث العلمية التطبيقية لباحثى المعهد بما يسهم فى تنمية الثروة الحيوانية.
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