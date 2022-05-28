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القاهرة في السبت 28 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /700508/أشرف-بن-شرقي-يتقدم-للزمالك-في-شباك-الإسماعيلي-في-الدقيقة-41

تقدم نادي الزمالك على الإسماعيلي بهدف مقابل لا شيئ عن طريق اللاعب أشرف بن شرقي في الدقيقة 41 من عمر المباراة، التي تقام الآن على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

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وجاء الهدف بعد عرضية من الظهير الأيسر لفريق نادي الزمالك، اللاعب عبد الله جمعة، الذي قام بتمرير كرة عرضية داخل المنطقة، ليضعها أشرف بن شرقي على يسار حارس الإسماعيلي، وسط غفوة من دفاعات الفريق الأصفر.

تشكيل الزمالك

حراسة المرمى: محمد أبو جبل. خط الدفاع: محمود علاء، محمد عبدالغني، محمود حمدي الونش، حازم إمام. خط الوسط: عبدالله جمعة، إمام عاشور، محمد أشرف روقا، أحمد سيد "زيزو"، يوسف إبراهيم أوباما. خط الهجوم: أشرف بنشرقي. دكة بدلاء الزمالك ويجلس على دكة بدلاء الزمالك كل من: محمد عواد وحسام عبد المجيد ومحمد عبد الشافي وإسلام جابر ومحمد أوناجم وسيد عبد الله وسيف جعفر ويوسف أسامة وعمر السعيد. ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة من 13 فوز و4 هزائم وتعادلين.

تشكيل الإسماعيلي

في حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: محمد دسوقي، باهر المحمدي، محمد هاشم، محمد بيومي.

خط الوسط: عمر الوحش، عماد حمدي، محمد عادل.

الهجوم: محمد الشامي، أحمد مدبولي، عبد الرحمن مجدي.

فيما يحتل الإسماعيلي المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 18 نقطة من 19 جولة، بواقع 4 انتصارات و9 هزائم و6 تعادلات.