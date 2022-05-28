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القاهرة في السبت 28 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /700504/بمعاد-مختلف-محمد-رمضان-يشوق-الجمهور-لكليب-بلالين

يواصل الفنان محمد رمضان الترويج لكليب أغنيته الجديدة «بلالين» من خلال حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، إذ من المقرر أن يطرحه خلال الفترة القليلة المقبلة. طنط ط

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير موعد طرح أغنية بلالين لمحمد رمضان

كليب بلالين لـ محمد رمضان

وشارك محمد رمضان منذ قليل، الجمهور عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورة من كواليس تصوير الكليب، وعلق عليها، كاشفا عن موعد صدور العمل، فقال: «بإذن الله معادنا بكرة الأحد الاسعار ١ الظهر بتوقيت القاهرة على قناتي الرسمية، كليب بلالين».

ومن الجدير بالذكر، أن كشفت الفنانة المصرية بشرى، عن حقيقة وجود خلاف بينها وبين الفنان ومطرب المهرجانات محمد رمضان، بعد تعليقها الأخير على أحدث أغانيه بعنوان بلالين.

لقاء بشرى عن محمد رمضان

أكدت بشرى خلال لقائها ببرنامج ET بالعربي، على عدم وجود خلافات بينهما قائلة: "مفيش أزمات، هو عالم الراب كده في أخذ وعطاء وشد وجذب طول الوقت أنما الصداقة في الحياة موجودة، وأنا أعلنت قريب إن محمد رمضان كان هيشهد على زواجي، الفن حاجة والصداقة اللي بيننا حاجة تانية".

وتابعت: "مش لازم تبقى الخناقة قدام الشاشة هي هي تبقى وراء الكاميرا، دايمًا بقول لمحمد رمضان خف علينا كل مرة تطلع تزعق فينا وتقول يا منفوخين يا بلالين وأنا ملك ومين فيكم مشترك فقلت ليه يخف علينا شوية، أنا عايزة محمد رمضان يطلع يدلعنا ويغني للحياة والحب وينسى الناس الوحشة في الوسط ويغني بقى للناس الحلوة".

بشرى تشيد بمحمد رمضان

على الصعيد الآخر، قالت الفنانة بشرى، إن الفنان سمير صبرى رحل بجسده، ولكن روحه فى كل مكان وإسهاماته واضحة وملموسة عند الجميع.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بالخط العريض"، عبر فضائية "الحياة"، مع الإعلامية إيمان أبو طالب: "هو كان مؤمن بي فيما يخص شخصية داليدا، وكان نفسه نعملها، وكان بيجمعلي كتب وقصاصات قديمة، وكان آخر كتاب قبل وفاته بـ 7 أيام، بيحكي عن الزيارة اللي داليدا جت فيها مصر". كرم مهرجان المركز الكاثوليكى المصرى للسينما في ختام دورته الـ 70 برئاسة الأب بطرس دانيال والمقام بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان، أعضاء لجنة التحكيم منهم، المخرج علي ادريس، الفنانة بشري، الفنان أحمد سلامة، الفنانة الهام شاهين والتي تغيبت عن الحضور، الناقد مجدي الطيب. وحضر حفل الختام عدد من الفنانين منهم، الفنانة الكبيرة سميرة أحمد، والفنانة بشري، احمد سلامة، حنان مطاوع وزوجها المخرج المسرحي أمير اليماني، والمخرج علي ادريس، المخرج شريف سلامة، والمطربة آية عبدالله.