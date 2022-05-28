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القاهرة في السبت 28 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /700503/ضبط-سائق-حاول-إدخال-كمية-من-المواد-المخدرة-لشقيقه-المحتجز-بالقليوبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من ضبط سائق، حاول إدخال كمية من المواد المخدرة"حشيش وبودر وأقراص" ، داخل الزيارة المعدة لشقيقه النزيل بحجز قسم أول شبرا الخيمة على ذمة إحدى القضايا.

دوت الخليج

تلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم أول شبرا الخيمة، يفيد بتمكن ضباط المباحث من ضبط سائق حاول إدخال كمية من المواد المخدرة لشقيقه النزيل بسجن القسم.

تفاصيل الواقعة

وبالمعاينة والفحص، تبين أنه أثناء قيام ضباط المباحث بالقسم بتفتيش أشخاص ومتعلقات الزائرين، تمكن من ضبط "أ ع م"، 35 سنة، سائق، مقيم بدائرة القسم، وبحوزته 45 جراما من مخدر الحشيش، و60 جراما من مخدر البودر، و17 قرصا مخدرا، موضوعة داخل الزيارة المعدة لشقيقه "م ع م"، النزيل بسجن القسم على ذمة إحدى القضايا "مخدرات".

النيابة العامة

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد إدخالها لشقيقه النزيل بسجن القسم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق