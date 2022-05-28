انت الان تتابع تفاصيل خبر إنهاء خصومة ثأرية نشبت منذ أكتوبر الماضي بسوهاج.. بنظام "القودة" حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 28 مايو 2022 07:46 مساءً - محمد السيد - /700498/إنهاء-خصومة-ثأرية-نشبت-منذ-أكتوبر-الماضي-بسوهاج-بنظام-القودة

دوت الخليج

وتمت مراسم الصلح اليوم بين العائلتين بعد نجاح جهود لجنة المصالحات بالمحافظة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والحكماء من أهل القرية في إنهاء الخصومة، بنظام القودة "الكفن"، وأداء قسم قسم الصلح.

وأناب اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اللواء ضياء الدين أبو العزم السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج لحضور مراسم الصلح بين عائلتي "منصو، وعائلة عبدالنبى عبدالعزيز".

لا تنمية بدون أمن وأمان

ونقل السكرتير العام المساعد تقدير محافظ سوهاج للعائلتين ولجنة المصالحات ورجال الأمن على ما بذلوه من مجهودات خلال الفترة الماضية لإنهاء تلك الخصومة، داعيًا إلى نبذ العنف والوقوف صفًا واحدًا لمواصلة مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها المحافظة، مؤكدا أنه لا تنمية بدون أمن وأمان، متمنيا أن تصبح محافظة سوهاج خالية من الخصومات الثأرية في القريب العاجل.

أحداث الواقعة

وترجع أحداث الواقعة إلى شهر أكتوبر2021 بوقوع مشاجرة داخل حدود أراضي المملكة العربية السعودية بين" س . م . خ" 35 سنة ينتمى لعائلة منصور، وطاهر ". ع . ع . ك" 33 سنة ينتمى لعائلة عبدالنبى عبدالعزيز الطرفان أبناء عمومة ويقيمان بناحية قرية إدفا دائرة مركز سوهاج نتج عن المشاجرة مقتل الأول ومازال الثانى قيد الحبس على ذمة القضية بالمملكة العربية السعودية.

موقف الأزهر الشريف من الثأر

يشار أن الأزهر الشريف أنشأ اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بهدف إصلاح ذات البين، وحقن الدماء والحفاظ على الأرواح، ورأب الصدع وتوحيد الصف، بالتنسيق الكامل والمستمر مع أجهزة الدولة المعنية بإرساء قيم الأمن والسلام، والحكماء والعقلاء من أبناء المجتمع.