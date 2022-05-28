كهنة الإسكندرية يناقشون القوانين الكنسية للزواج

جدة - نرمين السيد - دار اللقاء حول "الزواج والقانون الكنسى"، حيث تم مناقشة أهم القوانين الكنسية للزواج فى الوقت الحالى. يذكر أن هذا الاجتماع يقام شهريا، للاطمئنان على الآباء الكهنة، والكنائس بالإسكندرية، بالإضافة إلى مناقشة أهم الأحوال الرعوية الخاصة بالكنائس.

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