محافظ الأقصر يتفقد أعمال توسعة وازدواج طريق المسار السياحى

جدة - نرمين السيد - تفقد محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، اليوم السبت، سير العمل بعدد من المشروعات والتنموية الجارى تنفيذها بمدينة البياضية، ومنها أعمال توسعة وازدواج طريق المسار السياحى بداية من طريق "الجولى فيل" وصولا إلى كوبرى "البغدادى" بطول أكثر 3600 متر حيث تمت أعمال توسعة الطريق من 5 أمتار ليصل إلى 10 أمتار ونصف ويصبح 3 حارات فى الاتجاهين.





ووجه المحافظ بتكثيف أعمال التزيين والتجميل مع تركيب بلاط الانترلوك ودهان الأرصفة وزرع أشجار وحدائق فى الجزيرة الوسطى الفاصلة بين الاتجاهين، بالإضافة إلى تجديد وتغيير أعمدة الإضاءة على طول المسار السياحى، مكلفا رئيس مدينة البياضية بالتنسيق مع الأهالى للقيام بأعمال تهذيب وتجميل المناطق المحيطة بالطريق مع طلاء الواجهات المطلة على الطريق السياحى المتميز الذى يعد واجهة للمحافظة وتجميل المنطقة وتطويرها بشكل يتماشى مع أهمية المسار السياحى.

وتابع ألهم ما تم إنجازه فى أعمال تبطين الترعة الموازية للطريق والتى انتهى العمل بها، حيث تأتى هذه الأعمال استكمالا لخطة التطوير للمسار بما يحقق السيولة المرورية ذهابا وإيابا لجميع الحافلات.

ومن جانبه قال رئيس المدينة محمد صحصاح، إن أعمال ازدواج وتوسعة الطريق تمت فى وقت قياسى من خلال مرحلتين، حيث بدأت المرحلة الأولى من أعمال التوسعة فى ديسمبر 2020 وانتهت فى مايو 2021 والمرحلة الثانية بدأت فبراير 2022 وتنتهى يونيو 2022.

كما استغرقت أعمال تبطين الترعة الموازية للطريق 6 أشهر فقط حيث بدأ العمل بها فى سبتمبر 2021 وانتهت أعمال تبطين الترعة فى فبراير 2022.

ولفت إلى حجم الجهد المبذول حيث أن الأعمال شملت نقل عدد أكشاك كهرباء، كانت تعوق المسار وفتح وصلة فرعية بين الطريق المسار وقرية الروافعة بعرض 6 أمتار، ويتم حاليا تنفيذ المرحلة الثانية بطول 1200 متر من أعمال ازدواج الطريق وتوسعته، ليصبح ثلاث حارات باتجاهين وجارى أعمال الرصف، ووضع البلدورات على جانبى الطريق.