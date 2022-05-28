وزير الدولة للإنتاج الحربى: نتعاون مع علماء مصر بالخارج فى مجالات متعددة

جدة - نرمين السيد - وفى مداخلة هاتفية ببرنامج إيد فى إيد المذاع على المحطة الإذاعية نغم إف إم، والذى يقدمه محمد عيد بكر الإعلامى براديو النيل، تحدث المهندس محمد أحمد مرسى، عن مشاركة الوزارة بمؤتمر مصر تستطيع فى نسخته السادسة والذى يحمل اسم "مصر تستطيع بالصناعة"، وعن تعاون الوزارة مع علماء مصر بالخارج فى العديد من المجالات.

وأكد وزير الإنتاج الحربى: "وزارة الإنتاج الحربى سعيدة بمشاركتها فى النسخة السادسة من مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة والذى يهدف إلى الاستفادة من خبرات علماء مصر بالخارج".

وبين الوزير مرسى: نقدر الدور الحيوى للسفيرة نبيلة مكرم فى السعى الدائم لربط كافة المؤسسات بالدولة بعلماء مصر بالخارج للاستفادة من خبراتهم بكافة مجالات التصنيع المختلفة من خلال مؤتمرات" مصر تستطيع " والتى بدأت فى ديسمبر 2016.

وأشار إلى أن الوزارة شاركت فى الخمس نسخ السابقة، وفى هذه النسخة "مصر تستطيع بالصناعة" تشترك وزارة الإنتاج الحربى فى أكثر من 80 ٪ من جلسات المؤتمر.

وتابع: "نتعاون مع علماء مصر بالخارج فى مجالات متعددة، وعلى سبيل المثال لا الحصر فى مجال التحول الرقمى والثروة الصناعية الرابعة تم التعاون بين وزارة الإنتاج الحربى وعلماء مصر بالخارج فى تكوين تحالف قومى للثورة الصناعية الرابعة بمشاركة أكاديمية البحث العلمى، ويساهم هذا التحالف فى تهيئة المناخ لملائمة تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة".

وأكد أنه تم بالفعل تطبيق مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة على أحد خطوط الإنتاج بشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة (مصنع 300 الحربى)، إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى.

وشدد الوزير "مرسى" على أنه يتم التعاون مع علماء مصر بالخارج فى بناء نموذج لمنظومة رى ذكية لترشيد استهلاك مياه الرى، مؤكدا أنه جار تطبيقها بشكل فعلى وتجهيزها للاستخدام.

وواصل المهندس محمد مرسى حديثه قائلا: "تم التعاون مع علمائنا بالخارج فى إنشاء وحده تدريبية ذكية للتصنيع الذكى بمركز التميز العلمى والتكنولوجى".

كما تطرق الوزير إلى مجال صناعة السيارات، وهو واحد من أكثر المجالات الذى توليه الدولة اهتمامها فى الوقت الحالى، قائلا: "نتعاون مع علماء مصر بالخارج فى تصنيع نموذج لسيارة كهربائية ويتم تنفيذها بالتعاون مع مركز التميز العلمى والتكنولوجى التابع للوزارة".

وأشار إلى التوسع فى إنتاج هذه الأنواع من المركبات "كهربائية، غاز، وقود مزدوج"، سوف يكون له أثر إيجابى من الناحية الاقتصادية والبيئية.

وأضاف أن "وزارة الإنتاج الحربى اتخذت العديد من الإجراءات فى مجال صناعة السيارات، سواء التى تعمل بالكهرباء أو الغاز أو الوقود المزدوج، حيث تتعاون وزارة الإنتاج الحربى مع إحدى شركات القطاع الخاص المصرى "MCV"، لإنتاج أول أوتوبيس كهربائى مصرى "seti bus"، بنسبة تصنيع محلى تصل إلى 60٪.

وأوضح: "كما نتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص الإماراتية، لتصنيع السيارات البيك أب، والتى تعمل بالوقود المزدوج، ونسعى لظهورها فى السوق المحلية فى النصف الأول من 2023، كما تعمل وزارة الإنتاج الحربى على تحويل عدد 2256 أوتوبيس نقل عام للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من السولار".

وتابع الوزير مرسى: "نتعاون مع الباحث المصرى زياد عمران وهو أحد علماء مصر بالخارج، والذى ابتكر مادة البيورايت، لتنقية ومعالجة مياه الصرف الصحى، وتم تجربتها على محطة معالجة مياه الصرف الصحى ببلانة بمحافظة أسوان وأثبتت التجربة نجاح كبير".

وأضاف وزير الإنتاج الحربى: "ندرس حاليا انشاء خط لتصنيع مادة "البيورايت" بأحد الشركات التابعة للوزارة لإستخدامها فى معالجة وتحلية مياه الصرف الصحى".

وقال الوزير مرسى: "نتعاون مع العالم المصرى رامى عازر لتصنيع وإنشاء مصانع تعمل على تحويل مخلفات أشجار الموز إلى ورق وأسمدة ومنسوجات ومواد تعبئة وتصديرها الى أوروبا".

كما تحدث الوزير عن دور وزارة الإنتاج الحربى فى منظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة، قائلا: "تقوم وزارة الإنتاج الحربى بتصنيع المعدات المستخدمة فى عملية معالجة المخلفات، كما تقوم بإنشاء مصانع وخطوط المعالجة، حيث قامت الوزارة بإنشاء 70 مصنع معالجة مخالفات بالمحافظات والمدن المختلفة ومايقرب من 150 خط وتسعى الوزارة فى الوقت الحالى لإنشاء مصانع معالجة للمخلفات " waste to energy" والتى تعمل على تحويل المخلفات لطاقة بطريقة مباشرة".