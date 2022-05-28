فيديو| محافظ البحر الأحمر يتوعد التجار بالأسواق : «مش هاسيبكم»

جدة - نرمين السيد - كما قاد حملة انضباطية موسعة على عدد من الأسواق والمحلات التجارية، لمتابعة مدى التزام التجار بالأسعار، أسفرت عن تحرير عدد من المحاضر تجاه المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

ورصد محافظ البحر الأحمر، خلال جولته، وبعد ورود عدة شكاوى له من المواطنين، قيام بعض التجار بعدم وضع تسعيرة للمنتجات، وقيام بعضهم ببيع السلع بأعلى من سعرها، الأمر الذى أثار غضب المحافظ، وخلق حالة استياء لديه، ما جعله يكشر عن أنيابه ويوجه بوضع قوائم أسعار مناسبة.

وشدد على تحرير محاضر ضد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وكانت الطماطم أبرز أنواع الخضراوات التى لاحظ المحافظ ارتفاع سعرها لـ 14 جنيه، حيث عنف أحد البائعين وشدد عليه ببيعها بعشرة جنيهات فقط كحد أقصى ولأجود نوع.

ووجه المحافظ خلال حديثه مع عدد من التجار بعدم المغالاة وبيع السلع بأزيد من سعرها دون مبرر، قائلاً : " مفيش مبرر أنكم ترفعوا الأسعار، كل السلع وخصوصًا الاستراتيجية متواجدة بكميات كبيرة ولا يوجد نقص فى أى سلعة، وعندنا مخزون استراتيجى يكفى عدة أشهر، وتوجيهات وتكليفات القيادة السياسية واضحة وصريحة بإحالة المخالفين للنيابة، ورئيس مجلس الوزراء بيتابع بنفسه يوميًا عملية ضبط الأسعار، وأنا هتلاقونى فى جولات فى أوقات مختلفة وبطرق غير متوقعة ومش هاسمح لكم ولا هاسيبكم تستغلوا المواطنين، لأن موضوع ضبط الأسعار وتوافر السلع يمثل قضية أمن قومى فى ظل الظروف الاقتصادية التى يعانى منها العالم أجمع بسبب الأزمات العالمية".

أكد محافظ البحر الأحمر، أنه ليس معنى أنه يتحدث عن وجود عدد من التجار الجشعين وقيامهم برفع الأسعار عدم وجود تجار آخرون ملتزمون، حيث أنه وجه الشكر أيضًا لعدد من التجار الملتزمون بتحقيق هامش ربح طبيعى دون مغالاة فى الأسعار، لافتاً إلى أنه يجب أن نكون صادقين فى عملنا ورقابتنا، فإذا وجدنا شئ سلبى لابد من مواجهته وتوضيحه للرأى العام، لرفع معدلات الوعى بين المواطنين وبين التجار أيضًا بأن هناك رقابة ومتابعة وتوجد إجراءات قانونية تطبيقها كفيل بتحقيق الردع للجميع، وهو ما يشدد عليه دائمًا الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الذى يتحلى بالصدق وكشف الحقائق للشعب.

من ناحيتهم، وجه عدد من المواطنين الشكر إلى محافظ البحر الأحمر، لاستجابته السريعة لشكواهم من قيام بعض التجار برفع الأسعار دون مبرر، وقيامه بدخول السوق بنفسه والتوجيه بخفض الأسعار، فضلًا عن تكليفه مباحث التموين والجهات المعنية بمتابعة الأسعار واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.