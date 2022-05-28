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القاهرة في السبت 28 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /700495/قافلة-طبية-تقدم-العلاج--لـ1820-مواطنا-مجانا-بقرية-بالشرقية

أطلقت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، قافلة طبية علاجية شاملة لخدمة أهالي قرية تابعة لمنشأة أبو عمر، شمال المحافظة، وقدمت القافلة خدماتها العلاجية وتوقيع الكشف الطبي على نحو 1800 مريض من أبناء القرية.

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وأكدت مديرية الصحة أنه تم تنفيذ هذه القافلة الطبية في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وجرى تنفيذ القافة الطبية في قرى منشأة أبو عمر تحت إشراف الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، لتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين.

القافلة استمرت على مدار يومين

وأضاف مديرية الصحة، أن القافلة استمرت على مدار يومين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة، واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

التخصصات الطبية بالقافلة

وشملت القافلة العديد من التخصصات الطبية (الباطنة، الجراحة العامة، القلب، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، جلدية وتناسلية، تنظيم أسرة، أنف وأذن)، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط.

عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي

ونجحت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على 1820 مريضاً من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 10 حالات مرضية تحتاج لإجراء عملية جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية، لتوعيتهم بطرق مكافحة انتشار الأمراض الفيروسية، وتم عمل ندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين.