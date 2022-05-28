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القاهرة في السبت 28 مايو 2022 06:49 مساءً - محمد السيد - /700493/بفستان-فوق-الركبة-منى-زكي-تشارك-في-فعاليات-مهرجان-كان-السينمائي-صور

شاركت الفنانة منى زكي في فعاليات مهرجان كان السينمائي في دورته الـ 73 بفستان قصير فوق الركبة، والذي ينطلق حفل ختامه اليوم السبت الموافق 28 مايو.

دوت الخليج يرصد لكم تفاصيل إطلالة الفستان القصير لـ منى زكي بمهرجان كان

مني زكي بفستان قصير

وظهرت منى زكي بفستان فوق الركبة باللون الأسود في فضي، وكان فوق الركبة كما اعتمدت تسريحة شعر “ديل الحصان” المنسدل على ظهرها كما اعتمدت الكعب العالي باللون الأسود وشنطة باللون الفضي، ووضعت لمسات من المكياج الخفيف.

وكرم مهرجان كان الممثل الأسمر الأمريكي "فورست ويتكر" الحائز على جائزة الأوسكار، عبر إعطائه السعفة الذهبية الفخرية في حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي.

منى زكي في فيلم العنكبوت

ومن الجدير بالذكر، أن يُعرض حاليًا فيلم العنكبوت وهو يجمع الدويتو السينمائي منى زكي وأحمد السقا مرة أخرى بعد أن شاركا معا في العديد من الأعمال الناجحة، منها "أفريكانو" و"مافيا" و"تيمور وشفيقة" و"عن العشق والهوى"، وكان آخر تعاون بينهما فى فيلم "من 30 سنة" الذي عرض عام 2016.

فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا، منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، الراحل زكى فطين عبد الوهاب، أكرم الشرقاوى، محمود غريب وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو، شيماء سيف، وهو تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

قصة فيلم العنكبوت

وتدور أحداث الفيلم فى قالب من الأكشن والإثارة والتشويق ولا يخلو من الرومانسية، وهى النوعية التى يفضلها أحمد السقا، الذي يواجه صراعات مع رجال المافيا بسبب أفعال شقيقه "ظافر العابدين" غير المشروعة، كما تقوم الفنانة منى زكي بدور مرشدة سياحية تتحدث اللغة الكورية.

على الصعيد الآخر، كرمت إدارة مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في دورته الـ 70 الفنانة منى زكي بجائزة أحسن ممثلة عن دورها بمسلسل «لعبة نيوتن».

وقالت منى زكي خلال استلامها الجائزة إنها كانت تتمنى أن يكون التكريم في يوم أفضل من يوم رحيل الفنان الكبير سمير صبري، الذي ترك جرحا غائرا بقلوب الجميع، ووجهت منى زكي الشكر للأب بطرس دانيال على الدعم الذي يقدمه للسينما المصرية.