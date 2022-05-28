وزير الشباب يشهد افتتاح الملتقى الإعلامى للنشء غدا

جدة - نرمين السيد - يشهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، صباح غد الأحد، افتتاح فعاليات الملتقى الإعلامى للنشء الذى تنفذه الوزارة عبر الإدارة المركزية للطلائع خلال الفترة من 29 مايو الجارى حتى 2 يونيو المقبل.





ويشارك بالملتقى أعضاء المنتديات الثقافية من مختلف محافظات الجمهورية، حيث يتم تدريبهم على عدد من المهارات منها "صياغة الأخبار، فن الكاريكاتير، المراسل، التقديم التليفزيونى، الإعداد والإخراج". ويأتى الملتقى ضمن حزمة المشروعات والبرامج التى تنفذها وزارة الشباب والرياضة لتنمية مهارات وقدرات النشء، وتعزيز التوعية الثقافية لديهم على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

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