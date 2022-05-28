عاجل.. شكرى يبحث مع نظيره الأمريكى العلاقات الثنائية بين البلدين

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم السبت، اتصالاً هاتفياً من نظيره وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، حيث تم تناول مجمل أُطر علاقات التعاون الثنائى بين البلدين، وعدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.





وصرح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكرى أكد خلال الاتصال على ضرورة استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين إزاء ملفات العلاقات الثنائية المختلفة والقضايا محل الاهتمام، والسعى لمواصلة تعزيزها فى ضوء العلاقات الاستراتيجية التى تجمع البلدين. وأضاف المتحدث الرسمى أنه تم خلال الاتصال تناول أبرز المستجدات على الساحتين الدولية والإقليمية، فضلاً عن تداعيات الأزمات الدولية الجارية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية فى دول العالم، وضرورة العمل المشترك للحد من تبعاتها. كما تم الاتفاق بين الوزيريّن على مواصلة التنسيق والتشاور خلال المرحلة المقبلة حول كافة القضايا التى تحظى باهتمام مصر والولايات المتحدة.

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