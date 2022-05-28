انت الان تتابع تفاصيل خبر القراء تكشف نتيجة التحقيق مع الشيخ محمد الطاروطي بسبب خطأ قرآن الفجر حصرياً على موقعنا

القاهرة في السبت 28 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /700489/القراء-تكشف-نتيجة-التحقيق-مع-الشيخ-محمد-الطاروطي-بسبب-خطأ-قرآن-الفجر

قال الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية، نقيب القراء، إن القارئ الإذاعي الشيخ محمد الطاروطي حضر للنقابة وقدم اعتذاره وقام بكتابة تعهد كتابي على نفسه بالالتزام مستقبلا وعدم تكرار ما حدث منه من سهو أثناء تلاوته فى قرآن الفجر على الهواء مباشرة.

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وأوضح أن الشيخ الطاروطي، أكد أن الخطأ جاء نتيجة السهو منه، أمام لجنة القيم التي اجتمعت برئاسة الشيخ محمد حشاد وعضوية كل من الشيخ محمود الخشت (نائب النقيب) والشيخ صديق المنشاوي (الأمين العام) والشيخ محمد عبد الموجود والدكتور محمد العوضي والشيخ أحمد فرج الله الشاذلي والشيخ حسين السويفي، و اعتذر الشيخ محمد الطاروطي وقام بكتابة تعهد كتابي على نفسه بالالتزام مستقبلا وعدم تكرار ما حدث، مؤكدا أن الخطأ جاء نتيجة السهو منه.

من جانبه قال الشيخ محمود الخشت (نائب النقيب)، إن عقب حضور الشيخ محمد الطاروطي وتقدم بالاعتذار التمست النقابة له العذر وخاصة وأن القرآن الكريم له قدسيته وجلاله والكل معرض للوقوع فى الخطأ، وبعدما قام الشيخ محمد الطاروطي بشرح وجهة نظره، أرسلت النقابة تقرير لجنة القيم إلى إدارة التخطيط الديني بالإذاعة المصرية.

القراء تكشف نتيجة التحقيق مع الشيخ محمد الطاروطي بسبب خطأ قرآن الفجر

وقال الشيخ صديق المنشاوي(الأمين العام)، إن مجلس النقابة ناقش جدول الأعمال، كما قرر إبلاغ النيابة العامة عن من تخلفوا عن حضور الجلسة وخاصة من قراء أسيوط بصعيد مصر، كما استمعت لجنة القيم لأقوال الشيخ أيمن بسيوني والشيخ عمر زايد من الإسكندرية حيث تم أخذ تعهدات عليهما بعدما تقدما بالاعتذار.

وأضاف صديق أن مجلس النقابة، وجه نقباء المحافظات بضرورة التنبيه على الأعضاء وأصحاب المعاشات على مستوى الجمهورية بأن المعاشات تصرف أربع مرات سنويا وهى: الأول من يناير والأول من إبريل والأول من يوليو والأول من أكتوبر، علما بأن المعاشات كانت تصر مرة كل ستة أشهر.