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القاهرة في السبت 28 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /700488/عمومية-العربي-للتجديف-تشيد-بدور-زين--وتقرر-إيقاف-النوري-والمستشار-يهنيء-صبحي

جاءت الجمعية العمومية العادية للاتحاد العربي للتجديف بالقاهرة لترسم ملامح المرحلة المقبلة للعبة علي مستوي المشاركات الدولية والعربية، وذلك وسط حضور عشرة دول من أصل 14 تمثل اعضاء الجمعية أشادت بدور مصر في تطوير وانتشار اللعبة علي المستوي العربي، كما صدقت علي عدد من القرارات تتعلق سواء فيما يتعلق بانتخاب مجلس جديدة لمدة اربع سنوات او تحديد خريطة طريق البطولات المقرر أقامتها خلال المرحلة القادمة.

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وقد اختار أعضاء الجمعية بالإجماع بعد جلسة استمرت حوالي ساعتين لبحث كافة المشاكل المتعلقة باللعبة المستشار خالد زين رئيسا للاتحاد لولاية سابعة علي التوالي، وذلك نظرا لما قدمه خلال فترة توليه المسئولية والطفرة التي شهدها التجديف العربي بكافة سباقاته للرجال والسيدات، ووجهت له الشكر علي ما قدمه وقدرته علي لم الشمل واحتواء العديد من الأزمات بجانب تطوير اللعبة سواء افريقيا أو عربيا أو دوليا بينما فاز بمنصب نائب الرئيس عن قارة إفريقيا المهندس نور الدين الكريكشي من ليبيا وعن اسيا الكويتي خالد محمد عبد الله القودري.

عمومية العربي للتجديف تشيد بدور زين

وخلال الجلسة التي شهدت مناقشات مثمرة وجادة سواء من خلال الاعضاء المتواجدين حول مائدة المناقشات أو عبر "الفيديو كونفرانس" تحدث الحاضرون عن أسباب تمسكهم بالمستشار زين رئيسا لولاية جديدة، وفي مقدمتها تاريخه الحافل علي المستوي القاري والأوليمبي فقد تولي رئاسة اللجنة الاوليمبية المصرية وأيضا اتحاد الاتحادات الافريقية "الاوكسا" بخلاف عضويته في اللجنة الاوليمبية الدولية، وقاد الرياضة المصرية لأفضل نتائج في تاريخها الاوليمبي بلغة الأرقام فقد كان رئيسا لبعثة مصر في دورة اثينا 2004 للحصول علي خمس ميداليات تاريخية , بخلاف أنه صاحب البصمة الاولي في تاسيس الاتحاد الذي يعود تاريخه الي عام 1992، حيث تولي الرئاسة خلفا للوزير السابق فؤاد سلطان عام 1998 وحتي الآن، حيث انطلق برياضة التجديف العربي الي مكانة مختلفة من ناحية التقدم والتطور.

إيقاف عمر النوري رئيس الاتحاد المصري للتجديف

في نفس الوقت قررت الجمعية العمومية، إيقاف عمر النوري رئيس الاتحاد المصري للتجديف وعدم السماح له بالمشاركة في أي اجتماعات لما قام به من اثارة مشاكل وخروج عن النص فيما يخص الاتحاد, مع السماح في نفس الوقت بتواجد اللاعبين واللاعبات المصريات في المنافسات.

وعقب إعلان فوزه بالإجماع وجه المستشار خالد زين الشكر لأعضاء الجمعية العمومية، وقال أن التجديف العربي سيشهد المزيد من التطور خلال الفترة المقبلة بعد التنسيق بين جميع الاتحادات وأيضا الاتحاد الدولي، مضيفا أن نتيجة الانتخابات تعكس ثقة الدول العربية في مصر علي كافة المستويات.

ووجه رئيس الاتحاد العربي للتجديف التهنئة للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي فوزه برئاسة المكتب التنفيذي لوزراء الشباب والرياضة العرب, مشيرا أنه لابد من تنحي المشاكل التي يثيرها البعض لأنها ربما تكلفنا فقدان بعض المقرات الموجودة في مصر.