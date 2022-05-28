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القاهرة في السبت 28 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /700485/ضبط-184-طن-علف-حيوانى-مختلط-بالقمح-بالشرقية

دوت الخليج

وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات المحافظ في تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المنشآت التجارية ومصانع الأعلاف للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية.

تفاصيل الحملة

حيث شنت إدارة تموين الحسينية بتشكيل حملة تموينية مكبرة وتوجهت الحملة إلى مصنع أعلاف حيوانية بزمام الوحدة المحلية بقصاصين الشرق وتم تحرير عدد 2 محضر وبياناتهم كالآتي:-

- محضر رقم 8970 جنح الحسينية ضد" م .إ " المدير المسؤول لمصنع أعلاف بناحية مفارق الشرطة بقصاصين الشرق لقيام صاحبه بجرش وخلط قمح محلي وتحويله لتصنيع علف حيواني ، كما تم ضبط 240 شيكارة قمح محلي خام تحت التصنيع.

- ومحضر رقم 8969 جنح الحسينية ضد" هـ أ ح " مدير مسؤول لمصنع أعلاف بناحية مفارق الشرطة بقصاصين الشرق لقيام صاحبه بجرش وخلط قمح محلي لموسم 2022 م وتحويله لعلف حيواني ، بالإضافة إلى ضبط 75 شيكارة دقيق بلدي مدعم من قبل الدولة محظور بيعها والإتجار فيه ليستخدم في تصنيع العلف الحيواني.

وبهذا قد وصل إجمالي المضبوطات 184 طن علف حيواني مختلط بالقمح المحلي ودقيق بلدي وقمح خام تحت التصنيع و تم التحفظ على المضبوطات على ذمة المحاضر المحررة لحين الفصل فى القضية.