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القاهرة في السبت 28 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /700484/نفوق-أكثر-من-70-رأس-ماشية-بحريق-حظيرة-مواشي-ببني-سويف

شب حريق هائل في حظيرة لتربية المواشي بقرية جعفر التابعة لمركز الفشن جنوب بنى سويف، وتم استدعاء قوات الحماية المدنية، للسيطرة على الحريق، حتى لا يتسع نطاقه بالمنازل المجاورة.

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وتمكنت قوات الحماية المدنية ببني سويف، بمعاونة الأهالي من السيطرة على الحريق وإخماد النيران ، دون وقوع خسائر فى الأرواح، وجاري إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية وحصر التلفيات.

ليس هناك إصابات بشرية

وقال أحد الأهالى بعزبة جعفر التابعة لمركز الفشن، إن المعاينة الأولية تظهر (إحتراق سيارة جامبو بالكامل معطلة وإحتراق 2 جاموسة، وبقرة، و 70 خروف، و 2 ماعز)، دون إصابات بشرية حتى الآن.

اشتعال النيران في أحد المنازل بالدور الثاني

وفي صعيد أخر شهد شارع الجمهورية بمدينة بنى سويف، فى وقت سابق، اشتعال النيران في أحد المنازل بالدور الثاني من 3 أدوار، وتم السيطرة على الحريق الذي شب بداخل المنزل، حتى لا يتسع نطاقه بالمنازل المجاورة.