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القاهرة في السبت 28 مايو 2022 05:43 مساءً - محمد السيد - /700482/فحص-310-ألف-طفل-في-مبادرة-الكشف-المبكر-وعلاج-ضعف-السمع-بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم السبت، أنه تم الكشف على حوالي 310 ألف مولود منذ بدء فعاليات المبادرة الرئاسية لضعاف السمع من المواليد كما تم إحالة المصابين من الاطفال على مستوى المحافظة لاجراء الفحوصات اللازمة لهم والمتابعة إما لعمل سماعة أو زراعة قوقعة من خلال ١٤٠نقطة مسح داخل وحدات الرعاية الصحية الأولية بالدقهلية.

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وأكد وكيل وزارة الصحة أن الدولة توفر العلاج لضعاف السمع، وإجراء عملية زراعة القوقعة مجانا، رغم أنها تكلف الدولة مبالغ ضخمة.

خطوات العلاج لكل طفل

وأضاف مكين، أنه يتم التشخيص الملائم في خلال 3 أشهر من الولادة، وبعد مرور 6 أشهر على ولادة الطفل سيتم تحديد بداية خطوات العلاج لكل طفل.

اتخاذ قرار الجراحة عند سن عام

ولفت مكين إلى أنه إذا ثبت إصابة الطفل بضعف سمع ولم تنجح محاولات العلاج، سيتم تجهيزه لعملية زرع القوقعة لحين اتخاذ قرار الجراحة عند سن عام على سبيل المثال.